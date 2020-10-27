У ВР відреагували на рішення КСУ щодо незаконного збагачення: Україна може потрапити у міжнародний скандал

“На жаль, у зв’язку із сьогоднішнім рішенням КСУ щодо антикорупційного законодавства Україна ризикує бути втягнутою в грандіозний міжнародний скандал. Рішення було прийнято із кричущими процесуальними порушеннями, про які я повідомляла раніше, та є сумнівним за змістом”, — зазначила вона.

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Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Конституційний суд визнав статтю “Декларування недостовірної інформації” 366-1 Кримінального кодексу такою, що не відповідає Основному закону.

Відзначимо, що на сайті КСУ зазначили, що у справі щодо антикорупційної платформи ухвалено Рішення, повний текст якого буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного Суду України відповідно до вимог Закону України “Про Конституційний Суд України”.

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Рішення набирає законної сили з моменту його ухвалення.