У ВР відреагували на рішення КСУ щодо незаконного збагачення: Україна може потрапити у міжнародний скандал
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування може втягнути України у грандіозний міжнародний скандал. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила постійний представник ВРУ у Конституційному Суді України Ольга Совгиря, передає УНН.
“На жаль, у зв’язку із сьогоднішнім рішенням КСУ щодо антикорупційного законодавства Україна ризикує бути втягнутою в грандіозний міжнародний скандал. Рішення було прийнято із кричущими процесуальними порушеннями, про які я повідомляла раніше, та є сумнівним за змістом”, — зазначила вона.
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Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Конституційний суд визнав статтю “Декларування недостовірної інформації” 366-1 Кримінального кодексу такою, що не відповідає Основному закону.
Відзначимо, що на сайті КСУ зазначили, що у справі щодо антикорупційної платформи ухвалено Рішення, повний текст якого буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного Суду України відповідно до вимог Закону України “Про Конституційний Суд України”.
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Рішення набирає законної сили з моменту його ухвалення.