В ВР отреагировали на решение КСУ относительно незаконного обогащения: Украина может попасть в международный скандал

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 20280 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 54452 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 43811 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 212549 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 119275 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 115411 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 176884 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 114268 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 104948 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103689 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 183854 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 106477 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 75342 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 67633 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 60567 просмотра
публикации

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 20250 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 54412 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 61459 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 212510 просмотра

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 184657 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 13711 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 20836 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 68255 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 75931 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 107064 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

В ВР отреагировали на решение КСУ относительно незаконного обогащения: Украина может попасть в международный скандал

В ВР отреагировали на решение КСУ относительно незаконного обогащения: Украина может попасть в международный скандал

Киев • УНН

 • 23744 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Решение Конституционного суда о признании неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование может втянуть Украину в грандиозный международный скандал. Об этом на своей странице в Facebook заявила постоянный представитель ВРУ в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря, передает УНН.

"К сожалению, в связи с сегодняшним решением КСУ относительно антикоррупционного законодательства Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями, о которых я сообщала ранее, и сомнительно по содержанию", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги народа" заявили о нарушении КСУ рассмотрения дела по "антикоррупционной платформы"

Напомним, по информации СМИ, Конституционный суд признал статью "Декларирование недостоверной информации" 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону.

Отметим, что на сайте КСУ отметили, что по делу о антикоррупционной платформе принято Решение, полный текст которого будет обнародован на официальном сайте Конституционного Суда Украины в соответствии с требованиями Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Служим Конституции, а не партиям: в КСУ ответили на упреки "Слуги народа"

Решение вступает в законную силу с момента его принятия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Bitcoin
$81,499.50
Золото
$3,152.29
Tesla
$262.03
Brent
$69.57
S&P 500
$5,421.19
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,758.36