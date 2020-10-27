В ВР отреагировали на решение КСУ относительно незаконного обогащения: Украина может попасть в международный скандал
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Решение Конституционного суда о признании неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование может втянуть Украину в грандиозный международный скандал. Об этом на своей странице в Facebook заявила постоянный представитель ВРУ в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря, передает УНН.
"К сожалению, в связи с сегодняшним решением КСУ относительно антикоррупционного законодательства Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями, о которых я сообщала ранее, и сомнительно по содержанию", - отметила она.
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Напомним, по информации СМИ, Конституционный суд признал статью "Декларирование недостоверной информации" 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону.
Отметим, что на сайте КСУ отметили, что по делу о антикоррупционной платформе принято Решение, полный текст которого будет обнародован на официальном сайте Конституционного Суда Украины в соответствии с требованиями Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".
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Решение вступает в законную силу с момента его принятия.