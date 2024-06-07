Рішення суду, яким визнано незаконною ліквідацію "Конкорду", створює підстави для відкриття кримінальної справи проти чиновників НБУ - адвокат

Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду щодо визнання незаконним рішення правління Національного банку України про позбавлення ліцензії і ліквідацію банку "Конкорд" – це перший крок до відновлення прав банку. Воно створює підстави для відкриття кримінального провадження. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат адвокатського бюро "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко

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Днями Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Таким чином, ліквідація банку була визнана незаконною. У Нацбанку заявили, що планують оскаржити це рішення суду.

"Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду підкреслює значимість правового захисту банку та його акціонерів. Це рішення суду є першим кроком у відновленні прав банку та його акціонерів… Окрім того, цей вирок створює підстави для подальшого розслідування щодо можливих незаконних дій, що призвели до цього рішення", - зазначив Касьяненко.

За його словами, хоча скасування рішення про ліквідацію є важливим кроком, воно не негайно відновлює роботу банку. Проте, це питання відшкодування збитків та визначення відповідальності за незаконну ліквідацію стане предметом подальшого розгляду в межах судового процесу та можливого кримінального розслідування.

"На жаль, попри визнання незаконності дій Нацбанку, існує система колегіальної безвідповідальності, яка ускладнює притягнення відповідних чиновників до відповідальності. Проте, це створює можливість для подальшого розгляду справи та можливого кримінального розслідування", - додав Касьяненко.

Окрім того, за його словами, втрата ділової репутації акціонерів "Конкорду" є серйозним наслідком незаконної ліквідації банку. Юрист зазначив, що відшкодування збитків та відновлення репутації можуть бути розглянуті в межах судового процесу, а також через інші правові механізми.

Якщо рішення Нацбанку спричинило збитки банку, відповідальність може бути застосована на кількох рівнях, пояснив Касьяненко. Зокрема, банк, за його словами, має право вимагати відшкодування збитків від НБУ, якщо вдасться довести, що рішення регулятора було незаконним і спричинило збитки.

Окрім того, якщо виникають підозри щодо корупції, зловживання владою або інших порушень у процесі ухвалення рішення, відповідальні чиновники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, що може включати штрафи, звільнення з посади або санкції відповідно до законодавства.

Якщо ж виявиться, що рішення НБУ було ухвалене з наміром завдати збитків банку або є результатом корупції чи інших кримінальних діянь, за словами юриста, проти відповідальних осіб може бути відкрите кримінальне провадження.

Також внутрішні правила та політика НБУ можуть передбачати дисциплінарні заходи проти працівників, які брали участь в ухваленні незаконних рішень або зловживали своїм службовим становищем.

"Важливо зазначити, що для встановлення відповідальності необхідно провести ретельне розслідування, залучивши експертів для оцінки причин та обсягу збитків, а також виявлення порушень", - підкреслив Касьяненко.

Водночас, на його думку, повторні випадки боротьби банків з НБУ підкреслюють необхідність перегляду законодавства, щоб уникнути незаконних ліквідацій у майбутньому та забезпечити справедливий процес для всіх сторін. Це може бути зокрема реформа в сфері банківського нагляду та вирішення питань колегіальної безвідповідальності.

Додамо

Радник EQUITY Law Firm Дмитро Тиліпський вважає, що через відсутність належного судового контролю за Національним банком України та Фондом гарантування вкладів, вони порушують права власників банків, у тому числі на мирне володіння своїм майном. Єдиним способом захисту прав акціонерів банку, що ліквідовується, за його словами, залишається звернення до суду про відшкодування збитків.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.