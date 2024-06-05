НБУ порушує права власників банків завдяки тому, що регулятор виведений з-під судового контролю - юрист

Через відсутність належного судового контролю за Національним банком України та Фондом гарантування вкладів вони порушують права власників банків, в тому числі на мирне володіння своїм майном. Єдиним способом захисту прав акціонерів банку що ліквідовується залишається звернення до суду про відшкодування збитків. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив юрист, радник EQUITY Law Firm Дмитро Тиліпський.

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Днями Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Таким чином ліквідація банку була визнана незаконною.

Наразі законодавець по суті вивів НБУ та ФГВФО з-під судового контролю, заборонивши перевіряти законність їхніх дій щодо виведення комерційних банків з ринку. Відповідно, відсутність такого судового контролю призводить до зловживань з боку цих органів, що порушують основоположні права власників банку, в тому числі права на мирне володіння своїм майном. Широка дискреція в повноваженнях без належного контролю завжди є полем можливості для порушень, - вважає Тиліпський.

Юрист пояснив, що останньою радикальною реформою банківського законодавства було прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності". Однак, ані цей закон, ані інші законодавчі акти не вирішили існуючі проблеми та не допомогли досягти балансу між захистом прав вкладників і держави з одного боку та прав добросовісних акціонерів банків з іншого.

Цей закон суттєво обмежив акціонерів щодо захисту своїх прав у справах, пов’язаних із виведенням комерційних банків з ринку, оскарження процедур введення тимчасової адміністрації й ліквідації банків. Зокрема, були звужені підстави для судового перегляду рішень НБУ та ФГВФО та обмежене застосування певних способів захисту, які б могли бути ефективними.

Також за цим законом процедура виведення банку з ринку не може бути зупинена або скасована навіть у випадку отримання відповідного рішення суду, яким би встановлювалось незаконність індивідуальних рішень НБУ та ФГВФО.

Отже, навіть якщо НБУ помилково запровадить тимчасову адміністрацію/ліквідацію банку, який є фінансово спроможним та відповідає нормативам, таке рішення не може бути зупинене та скасоване. Звісно, з точки зору захисту інтересів осіб, які постраждали за наслідками протиправних дій НБУ та ФГВФО, це неприйнятно, - зазначив Тиліпський.

Крім того, за його словами, чинна редакція Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" також містить прогалини законодавчого регулювання в сфері виведення неплатоспроможного банку з ринку та його ліквідації в розрізі правовідносин між його акціонерами та регулятором.

Єдиним способом захисту акціонерів банку, який пропонує чинне законодавство, є подання позову про відшкодування завданих збитків протиправними діями НБУ та ФГВФО, - зазначив Тиліпський.

Адвокат підкреслив, що кожен чиї права були порушені має право на ефективний засіб юридичного захисту, що матиме найбільший ефект. Тобто повинно бути забезпечено адекватне поновлення порушеного права.

Одним з ефективних способів є відновлення функціонування банку та повернення його акціонерам (власникам) у формі станом на момент запровадження незаконних процедур виведення банку з ринку, - додав Тиліпський.

На його думку, законодавство щодо виведення з ринку банків має бути переглянуте і забезпечені права усіх: банку, вкладників та держави.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.