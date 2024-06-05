НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
Киев • УНН
Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов нарушают права владельцев банков, включая право на беспрепятственное владение имуществом, из-за отсутствия надлежащего судебного контроля за их действиями, что приводит к потенциальным злоупотреблениям и невозможности эффективно обжаловать решение о выводе банков с рынка или их ликвидации.
Из-за отсутствия надлежащего судебного контроля за Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов они нарушают права владельцев банков, в том числе на мирное владение своим имуществом. Единственным способом защиты прав акционеров ликвидируемого банка остается обращение в суд о возмещении убытков. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист, советник EQUITY Law Firm Дмитрий Тилипский.
Детали
На днях Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Таким образом ликвидация банка была признана незаконной.
Сейчас законодатель по сути вывел НБУ и ФГВФЛ из-под судебного контроля, запретив проверять законность их действий по выводу коммерческих банков с рынка. Соответственно, отсутствие такого судебного контроля приводит к злоупотреблениям со стороны этих органов, нарушающим основополагающие права собственников банка, в том числе права на мирное владение своим имуществом. Широкая дискреция в полномочиях без надлежащего контроля всегда является полем возможности для нарушений,
Юрист пояснил, что последней радикальной реформой банковского законодательства было принятие Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности". Однако, ни этот закон, ни другие законодательные акты не решили существующие проблемы и не помогли достичь баланса между защитой прав вкладчиков и государства с одной стороны и прав добросовестных акционеров банков с другой.
Этот закон существенно ограничил акционеров по защите своих прав по делам, связанным с выводом коммерческих банков с рынка, обжалованию процедур введения временной администрации и ликвидации банков. В частности, были сужены основания для судебного пересмотра решений НБУ и ФГВФЛ и ограничено применение определенных способов защиты, которые могли бы быть эффективными.
Также по этому закону процедура вывода банка с рынка не может быть остановлена или отменена даже в случае получения соответствующего решения суда, которым бы устанавливалось незаконность индивидуальных решений НБУ и ФГВФЛ.
Следовательно, даже если НБУ ошибочно введет временную администрацию/ликвидацию банка, который является финансово состоятельным и соответствует нормативам, такое решение не может быть остановлено и отменено. Конечно, с точки зрения защиты интересов лиц, пострадавших по результатам противоправных действий НБУ и ФГВФЛ, это неприемлемо,
Кроме того, по его словам, действующая редакция Закона Украины "о системе гарантирования вкладов физических лиц" также содержит пробелы законодательного регулирования в сфере вывода неплатежеспособного банка с рынка и его ликвидации в разрезе правоотношений между его акционерами и регулятором.
Единственным способом защиты акционеров банка, который предлагает действующее законодательство, является подача иска о возмещении причиненного ущерба противоправными действиями НБУ и ФГВФЛ,
Адвокат подчеркнул, что каждый чьи права были нарушены имеет право на эффективное средство юридической защиты, что будет иметь наибольший эффект. То есть должно быть обеспечено адекватное восстановление нарушенного права.
Одним из эффективных способов является восстановление функционирования банка и возвращение его акционерам (собственникам) в форме по состоянию на момент введения незаконных процедур вывода банка с рынка,
По его мнению, законодательство о выводе с рынка банков должно быть пересмотрено и обеспечении права всех: банка, вкладчиков и государства.
Напомним
Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора-НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
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