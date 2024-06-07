Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Решение Днепропетровского окружного административного суда о признании незаконным решения правления Национального банка Украины о лишении лицензии и ликвидации банка "Конкорд" – это первый шаг к восстановлению прав банка. Оно создает основания для открытия уголовного производства. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат адвокатского бюро "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко

Детали

На днях Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Таким образом, ликвидация банка была признана незаконной. В Нацбанке заявили, что планируют обжаловать это решение суда.

"Решение Днепропетровского окружного административного суда подчеркивает значимость правовой защиты банка и его акционеров. Это решение суда является первым шагом в восстановлении прав банка и его акционеров... Кроме того, этот приговор создает основания для дальнейшего расследования относительно возможных незаконных действий, приведших к этому решению", - отметил Касьяненко.

По его словам, хотя отмена решения о ликвидации является важным шагом, оно не немедленно возобновляет работу банка. Однако, этот вопрос возмещения убытков и определения ответственности за незаконную ликвидацию станет предметом дальнейшего рассмотрения в рамках судебного процесса и возможного уголовного расследования.

"К сожалению, несмотря на признание незаконности действий Нацбанка, существует система коллегиальной безответственности, которая затрудняет привлечение соответствующих чиновников к ответственности. Однако, это создает возможность для дальнейшего рассмотрения дела и возможного уголовного расследования", - добавил Касьяненко.

Кроме того, по его словам, потеря деловой репутации акционеров "Конкорда" является серьезным следствием незаконной ликвидации банка. Юрист отметил, что возмещение убытков и восстановление репутации могут быть рассмотрены в рамках судебного процесса, а также через другие правовые механизмы.

Если решение Нацбанка повлекло убытки банка, ответственность может быть применена на нескольких уровнях, пояснил Касьяненко. В частности, банк, по его словам, имеет право требовать возмещения убытков от НБУ, если удастся доказать, что решение регулятора было незаконным и повлекло убытки.

Кроме того, если возникают подозрения относительно коррупции, злоупотребления властью или других нарушений в процессе принятия решения, ответственные чиновники могут быть привлечены к административной ответственности, что может включать штрафы, увольнение с должности или санкции в соответствии с законодательством.

Если же окажется, что решение НБУ было принято с намерением нанести ущерб банку или является результатом коррупции или других уголовных деяний, по словам юриста, против ответственных лиц может быть открыто уголовное производство.

Также внутренние правила и политика НБУ могут предусматривать дисциплинарные меры против работников, которые принимали участие в принятии незаконных решений или злоупотребляли своим служебным положением.

"Важно отметить, что для установления ответственности необходимо провести тщательное расследование, привлекая экспертов для оценки причин и объема убытков, а также выявления нарушений", - подчеркнул Касьяненко.

В то же время, по его мнению, повторные случаи борьбы банков с НБУ подчеркивают необходимость пересмотра законодательства, чтобы избежать незаконных ликвидаций в будущем и обеспечить справедливый процесс для всех сторон. Это может быть в частности реформа в сфере банковского надзора и решения вопросов коллегиальной безответственности.

Добавим

Советник EQUITY Law Firm Дмитрий Тилипский считает, что из-за отсутствия надлежащего судебного контроля за Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов, они нарушают права собственников банков, в том числе на мирное владение своим имуществом. Единственным способом защиты прав акционеров ликвидируемого банка, по его словам, остается обращение в суд о возмещении убытков.

Напомним

Несмотря на войну, в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. В частности, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.