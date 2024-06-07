Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
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Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

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СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
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СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

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Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  67013 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113511 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111106 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  113609 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Одесская область готовится к пляжному сезону - Кипер

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Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: задержали второго подозреваемого

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рф готовит очередную ИПСО против Украины за 15 миллионов долларов - ГУР

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россия готовит очередную информационно-психологическую операцию, направленную на дискредитацию военного руководства Украины, в частности, против украинской военной разведки, с бюджетом в 15 млн. долларов.

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СБУ задержала депутата местного совета на Хмельнитчине, ее сына и дочь, которые работали на фсб рф, пытаясь установить, в частности, местонахождение и передвижение подразделений противовоздушной обороны Украины.

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