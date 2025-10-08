РІЕЛ дарує мільйон гривень на квартиру у Києві

Девелопер РІЕЛ оголосив про старт акції "Мільйон на мрію від РІЕЛ", яка триває з 1 по 21 жовтня 2025 року. Головний приз – сертифікат на знижку у 1 000 000 грн на придбання квартири у сучасних житлових комплексах Brother або Sister на лівому березі у столиці.

Для участі необхідно заповнити анкету онлайн або зробити це безпосередньо на стійках у ТРЦ River Mall та двох ТРЦ Епіцентр у Києві (просп. П. Григоренка, 40, Дніпровська набережна, 13-В).

Усі, хто заповнить анкету на стійках у торговельних центрах, додатково отримають скретч-картки з миттєвими призами.

Окрім головного призу, буде розіграно ще 10 корисних подарунків для дому: кондиціонер, пилосос, кавомашину, посудомийну машину, сертифікат Епіцентру на 20 000 грн та інші.

Розіграш головного призу відбудеться у прямому ефірі 22 жовтня 2025 року о 17:00 на офіційній YouTube-сторінці РІЕЛ з використанням онлайн-рандомайзера.

Більше деталей та умов акції можна знайти за посиланням.

РІЕЛ - девелопер із понад 22-річним досвідом, який реалізував більше ніж 100 об’єктів площею понад 1 млн м² та входить у ТОП-3 найбільших забудовників України за даними ЛУН і Forbes Ukraine - за кількістю зданих квартир у 2024 році. Компанія успішно завершила всі проєкти, розпочаті до 2022 року в Києві, й утримує лідерство у Львові.

У 2025 році РІЕЛ оголосив про старт продажу нерухомості у семи нових проєктах у двох великих містах України, серед яких житлові комплекси Brother та Sister на лівому березі у столиці.

Проєкти реалізуються у форматі Riel Family Style - для сучасних родин і молодих пар, які цінують комфортне планування, безпечний комплекс та продуману інфраструктуру району. У концепції враховані потреби кожного мешканця: від дітей і дорослих до власників домашніх улюбленців.