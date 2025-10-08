РІЕЛ дарує мільйон гривень на квартиру у Києві

$41.340.11
07:01 • 1102 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
06:24 • 3726 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 41225 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 49585 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 37080 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 39681 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36519 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63597 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 48534 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 74844 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів7 жовтня, 22:19 • 14982 перегляди
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 17155 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 02:06 • 14669 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN02:56 • 17933 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 8736 перегляди
Публікації
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 500 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 41226 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 33531 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63597 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 72873 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 30975 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 34784 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 86763 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 81745 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 156353 перегляди
Forbes
Financial Times
Шахед-136
Leopard 2
Lockheed Martin F-35 Lightning II

РІЕЛ дарує мільйон гривень на квартиру у Києві

Київ

 • 540 перегляди

Девелопер РІЕЛ проводить акцію "Мільйон на мрію від РІЕЛ" з 1 по 21 жовтня 2025 року, головний приз – сертифікат на 1 000 000 грн на квартиру. Для участі потрібно заповнити анкету онлайн або в ТРЦ River Mall та двох ТРЦ Епіцентр у Києві.

РІЕЛ дарує мільйон гривень на квартиру у Києві

Девелопер РІЕЛ оголосив про старт акції "Мільйон на мрію від РІЕЛ", яка триває з 1 по 21 жовтня 2025 року. Головний приз – сертифікат на знижку у 1 000 000 грн на придбання квартири у сучасних житлових комплексах Brother або Sister на лівому березі у столиці.

Для участі необхідно заповнити анкету онлайн або зробити це безпосередньо на стійках у ТРЦ River Mall та двох ТРЦ Епіцентр у Києві (просп. П. Григоренка, 40, Дніпровська набережна, 13-В).

Усі, хто заповнить анкету на стійках у торговельних центрах, додатково отримають скретч-картки з миттєвими призами. 

Окрім головного призу, буде розіграно ще 10 корисних подарунків для дому: кондиціонер, пилосос, кавомашину, посудомийну машину, сертифікат Епіцентру на 20 000 грн та інші. 

Розіграш головного призу відбудеться у прямому ефірі 22 жовтня 2025 року о 17:00 на офіційній YouTube-сторінці РІЕЛ з використанням онлайн-рандомайзера.

Більше деталей та умов акції можна знайти за посиланням.

РІЕЛ - девелопер із понад 22-річним досвідом, який реалізував більше ніж 100 об’єктів площею понад 1 млн м² та входить у ТОП-3 найбільших забудовників України за даними ЛУН і Forbes Ukraine - за кількістю зданих квартир у 2024 році. Компанія успішно завершила всі проєкти, розпочаті до 2022 року в Києві, й утримує лідерство у Львові.

У 2025 році РІЕЛ оголосив про старт продажу нерухомості у семи нових проєктах у двох великих містах України, серед яких житлові комплекси Brother та Sister на лівому березі у столиці. 

Проєкти реалізуються у форматі Riel Family Style - для сучасних родин і молодих пар, які цінують комфортне планування, безпечний комплекс та продуману інфраструктуру району. У концепції враховані потреби кожного мешканця: від дітей і дорослих до власників домашніх улюбленців.

Лілія Подоляк

Forbes
Україна
Львів
Київ