РИЕЛ дарит миллион гривен на квартиру в Киеве

Девелопер РИЕЛ объявил о старте акции "Миллион на мечту от РИЕЛ", которая продлится с 1 по 21 октября 2025 года. Главный приз – сертификат на скидку в 1 000 000 грн на приобретение квартиры в современных жилых комплексах Brother или Sister на левом берегу столицы.

Для участия необходимо заполнить анкету онлайн или сделать это непосредственно на стойках в ТРЦ River Mall и двух ТРЦ Эпицентр в Киеве (просп. П. Григоренко, 40, Днепровская набережная, 13-В).

Все, кто заполнит анкету на стойках в торговых центрах, дополнительно получат скретч-карты с мгновенными призами.

Помимо главного приза, будет разыграно еще 10 полезных подарков для дома: кондиционер, пылесос, кофемашина, посудомоечная машина, сертификат Эпицентра на 20 000 грн и другие.

Розыгрыш главного приза состоится в прямом эфире в 22 октября 2025 года в 17:00 на официальной YouTube-странице РИЕЛ с использованием онлайн-рандомайзера.

Больше деталей и условий акции можно найти по ссылке.

РИЕЛ - девелопер с более чем 22-летним опытом, реализовавший более 100 объектов площадью более 1 млн м² и входящий в ТОП-3 крупнейших застройщиков Украины по данным ЛУН и Forbes Ukraine - по количеству сданных квартир в 2024 году. Компания успешно завершила все проекты, начатые до 2022 года в Киеве, и удерживает лидерство во Львове.

В 2025 году РИЕЛ объявил о старте продаж недвижимости в семи новых проектах в двух крупных городах Украины, среди которых жилые комплексы Brother и Sister на левом берегу столицы.

Проекты реализуются в формате Riel Family Style - для современных семей и молодых пар, которые ценят комфортную планировку, безопасный комплекс и продуманную инфраструктуру района. В концепции учтены потребности каждого жителя: от детей и взрослых до владельцев домашних животных.