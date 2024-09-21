Рятувальники ліквідували наслідки авіаудару в Сумах: два будинки зруйновано
Київ • УНН
У Сумах внаслідок ворожого авіаудару зруйновано два приватні будинки, ще десять пошкоджено. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі та обстежили територію, одна цивільна особа отримала травми.
Рятувальники ліквідували наслідки ворожого авіаудару в Сумах. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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21 вересня обласний центр Суми зазнав авіаційного удару з боку ворожої авіації. Внаслідок атаки було зруйновано два приватних будинки, ще десять - зазнали пошкоджень. Окрім руйнувань, на місці виникли кілька осередків пожеж, зокрема загорілася суха рослинність.
На місце події оперативно прибули підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували всі осередки займання та обстежили територію на наявність можливих додаткових загроз.
За попередньою інформацією, внаслідок удару одна цивільна людина отримала травми.
рф завдала авіаудар по Сумах, є постраждалий та руйнування21.09.24, 18:30 • 19207 переглядiв