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рф завдала авіаудар по Сумах, є постраждалий та руйнування

рф завдала авіаудар по Сумах, є постраждалий та руйнування

Київ • УНН

 • 19207 перегляди

Російські війська здійснили авіаційний удар по Сумах, застосувавши КАБи. Попередньо, одна людина отримала травми, сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Армія рф вдарила по Сумах КАБами, попередньо, одна людина отримала травми, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні вдень, 21 вересня ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру, застосувавши КАБи.

Попередньо, одна людина отримала травми", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоддено приватні будинки.

Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки.

рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"17.09.24, 08:59 • 34578 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
sumyСуми

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