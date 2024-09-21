рф завдала авіаудар по Сумах, є постраждалий та руйнування
Київ • УНН
Російські війська здійснили авіаційний удар по Сумах, застосувавши КАБи. Попередньо, одна людина отримала травми, сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
Армія рф вдарила по Сумах КАБами, попередньо, одна людина отримала травми, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні вдень, 21 вересня ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру, застосувавши КАБи.
Попередньо, одна людина отримала травми", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоддено приватні будинки.
Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки.
рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"17.09.24, 08:59 • 34578 переглядiв