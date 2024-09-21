рф нанесла авиаудар по Сумах, есть пострадавший и разрушения

Армия рф ударила по Сумах КАБами, предварительно, один человек получил травмы, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня днем, 21 сентября враг совершил авиационный удар по областному центру, применив УАБы.

Предварительно, один человек получил травмы", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома.

Проводится ликвидация последствий вражеской атаки.

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