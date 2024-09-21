Спасатели ликвидировали последствия авиаудара в Сумах: два дома разрушены

Спасатели ликвидировали последствия вражеского авиаудара в Сумах. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

21 сентября областной центр Сумы подвергся авиационному удару со стороны вражеской авиации. В результате атаки были разрушены два частных дома, еще десять - получили повреждения. Кроме разрушений, на месте возникли несколько очагов пожаров, в частности загорелась сухая растительность.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания и обследовали территорию на наличие возможных дополнительных угроз.

По предварительной информации, в результате удара один гражданский человек получил травмы.

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