Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 11169 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 27622 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 29717 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 38381 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 23479 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 19038 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 15924 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22905 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39856 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49795 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 15:26 • 38402 перегляди
Rheinmetall кілька місяців не може укласти контракт на дрони FV-014 для України

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

Німецький концерн не може поставити новітні безпілотники Raider через відсутність фінансування. Перша партія з 200 одиниць коштує понад 10 млн євро.

Rheinmetall кілька місяців не може укласти контракт на дрони FV-014 для України
Німецька оборонна компанія Rheinmetall заявила, що готова передати Україні першу партію новітніх баражуючих боєприпасів FV-014 Raider, однак контракт на постачання досі не підписаний. Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Папперґер в інтерв’ю DW, пише УНН.

Деталі

За словами директора, Rheinmetall запропонувала Україні поставити перші 200 дронів, але процес затягується через проблему фінансування.

Ситуація така, що є велика проблема із фінансуванням

– зазначив Папперґер, додавши, що контракт не можуть укласти вже кілька місяців.

Новий баражуючий боєприпас

FV-014 Raider – це новий баражуючий дрон, який Rheinmetall представила на виставці DSEI минулого року. Він може перебувати у повітрі до 70 хвилин, має дальність польоту до 100 км і оснащений бойовою частиною масою близько 5 кг. Також передбачена можливість застосування рою таких дронів.

У компанії зазначають, що проблема фінансування вже впливає і на інші постачання для України. Зокрема, Rheinmetall раніше заявляла, що має на складах боєприпаси, які могла б передати ЗСУ, однак їх не закуповують через нестачу коштів. За оцінками експертів, навіть перша партія зі 200 дронів може коштувати понад 10 млн євро.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніЕкономікаТехнології
Техніка
Війна в Україні
Рейнметалл
Україна