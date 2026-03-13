Rheinmetall кілька місяців не може укласти контракт на дрони FV-014 для України

Фото: EDR Magazine

Німецька оборонна компанія Rheinmetall заявила, що готова передати Україні першу партію новітніх баражуючих боєприпасів FV-014 Raider, однак контракт на постачання досі не підписаний. Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Папперґер в інтерв’ю DW, пише УНН.

Деталі

За словами директора, Rheinmetall запропонувала Україні поставити перші 200 дронів, але процес затягується через проблему фінансування.

Ситуація така, що є велика проблема із фінансуванням – зазначив Папперґер, додавши, що контракт не можуть укласти вже кілька місяців.

Новий баражуючий боєприпас

FV-014 Raider – це новий баражуючий дрон, який Rheinmetall представила на виставці DSEI минулого року. Він може перебувати у повітрі до 70 хвилин, має дальність польоту до 100 км і оснащений бойовою частиною масою близько 5 кг. Також передбачена можливість застосування рою таких дронів.

У компанії зазначають, що проблема фінансування вже впливає і на інші постачання для України. Зокрема, Rheinmetall раніше заявляла, що має на складах боєприпаси, які могла б передати ЗСУ, однак їх не закуповують через нестачу коштів. За оцінками експертів, навіть перша партія зі 200 дронів може коштувати понад 10 млн євро.

