Rheinmetall несколько месяцев не может заключить контракт на дроны FV-014 для Украины

Немецкая оборонная компания Rheinmetall заявила, что готова передать Украине первую партию новейших барражирующих боеприпасов FV-014 Raider, однако контракт на поставку до сих пор не подписан. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью DW, пишет УНН.

Подробности

По словам директора, Rheinmetall предложила Украине поставить первые 200 дронов, но процесс затягивается из-за проблемы финансирования.

Ситуация такова, что есть большая проблема с финансированием – отметил Паппергер, добавив, что контракт не могут заключить уже несколько месяцев.

Новый барражирующий боеприпас

FV-014 Raider – это новый барражирующий дрон, который Rheinmetall представила на выставке DSEI в прошлом году. Он может находиться в воздухе до 70 минут, имеет дальность полета до 100 км и оснащен боевой частью массой около 5 кг. Также предусмотрена возможность применения роя таких дронов.

В компании отмечают, что проблема финансирования уже влияет и на другие поставки для Украины. В частности, Rheinmetall ранее заявляла, что имеет на складах боеприпасы, которые могла бы передать ВСУ, однако их не закупают из-за нехватки средств. По оценкам экспертов, даже первая партия из 200 дронов может стоить более 10 млн евро.

