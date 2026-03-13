Rheinmetall несколько месяцев не может заключить контракт на дроны FV-014 для Украины

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 11148 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 27549 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 29660 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 38291 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 23436 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 19026 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 15914 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22904 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39855 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49791 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
0м/с
89%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нападавшего, устроившего стрельбу возле синагоги в Мичигане, ликвидировали - СМИ12 марта, 18:37 • 8638 просмотра
Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства12 марта, 21:29 • 4792 просмотра
Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую инфраструктуру региона в случае атаки на энергетические объекты12 марта, 22:25 • 5412 просмотра
Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака22:40 • 19367 просмотра
Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo23:58 • 10588 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 38291 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 26783 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 22935 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 51928 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 55659 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Али Хаменеи
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Государственная граница Украины
Израиль
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 15060 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 15700 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 14760 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 31266 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 50272 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Rheinmetall несколько месяцев не может заключить контракт на дроны FV-014 для Украины

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Немецкий концерн не может поставить новейшие беспилотники Raider из-за отсутствия финансирования. Первая партия из 200 единиц стоит более 10 млн евро.

Rheinmetall несколько месяцев не может заключить контракт на дроны FV-014 для Украины
Фото: EDR Magazine

Немецкая оборонная компания Rheinmetall заявила, что готова передать Украине первую партию новейших барражирующих боеприпасов FV-014 Raider, однако контракт на поставку до сих пор не подписан. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью DW, пишет УНН.

Подробности

По словам директора, Rheinmetall предложила Украине поставить первые 200 дронов, но процесс затягивается из-за проблемы финансирования.

Ситуация такова, что есть большая проблема с финансированием

– отметил Паппергер, добавив, что контракт не могут заключить уже несколько месяцев.

Новый барражирующий боеприпас

FV-014 Raider – это новый барражирующий дрон, который Rheinmetall представила на выставке DSEI в прошлом году. Он может находиться в воздухе до 70 минут, имеет дальность полета до 100 км и оснащен боевой частью массой около 5 кг. Также предусмотрена возможность применения роя таких дронов.

В компании отмечают, что проблема финансирования уже влияет и на другие поставки для Украины. В частности, Rheinmetall ранее заявляла, что имеет на складах боеприпасы, которые могла бы передать ВСУ, однако их не закупают из-за нехватки средств. По оценкам экспертов, даже первая партия из 200 дронов может стоить более 10 млн евро.

Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине17.02.26, 00:58 • 39448 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеЭкономикаТехнологии
Техника
Война в Украине
Рейнметалл
Украина