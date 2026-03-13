Rheinmetall несколько месяцев не может заключить контракт на дроны FV-014 для Украины
Киев • УНН
Немецкий концерн не может поставить новейшие беспилотники Raider из-за отсутствия финансирования. Первая партия из 200 единиц стоит более 10 млн евро.
Немецкая оборонная компания Rheinmetall заявила, что готова передать Украине первую партию новейших барражирующих боеприпасов FV-014 Raider, однако контракт на поставку до сих пор не подписан. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью DW, пишет УНН.
Подробности
По словам директора, Rheinmetall предложила Украине поставить первые 200 дронов, но процесс затягивается из-за проблемы финансирования.
Ситуация такова, что есть большая проблема с финансированием
Новый барражирующий боеприпас
FV-014 Raider – это новый барражирующий дрон, который Rheinmetall представила на выставке DSEI в прошлом году. Он может находиться в воздухе до 70 минут, имеет дальность полета до 100 км и оснащен боевой частью массой около 5 кг. Также предусмотрена возможность применения роя таких дронов.
В компании отмечают, что проблема финансирования уже влияет и на другие поставки для Украины. В частности, Rheinmetall ранее заявляла, что имеет на складах боеприпасы, которые могла бы передать ВСУ, однако их не закупают из-за нехватки средств. По оценкам экспертов, даже первая партия из 200 дронов может стоить более 10 млн евро.
