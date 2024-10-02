рф знову активізувала спроби захистити Керченський міст
Київ • УНН
Супутникові знімки показують, що рф встановлює нові загородження та системи ППО біля Керченського мосту, намагаючись захистити міст від атак українських морських та повітряних безпілотників.
Нові супутникові знімки свідчать, що росія посилила оборону Керченського мосту від українських атак, зокрема морськими безпілотниками. Про це УНН пише з посиланням на Business Insider.
Деталі
Нові супутникові знімки, зроблені компанією Maxar Technologies, демонструють, як рф почала посилювати оборону Керченського мосту від атак українських морських безпілотників.
Окрім нових загороджень, росія вжила додаткових заходів для захисту мосту. Супутникові знімки, зроблені в суботу, зафіксували дві системи протиповітряної оборони "Панцир" поблизу мосту.
Вежі для цих систем будувалися з 18 по 23 серпня, що вказує на те, що росія турбується не тільки про загрози з моря, але й про захист мосту з повітря.
Нагадаємо
росія, намагаючись прикрити Керченський міст, почала будівництво "загадкової споруди". Але в цьому сезоні їй навряд чи вдасться завершити будівництво, адже починається період штормів, будувати в таких умовах буде дуже складно.
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