росія навряд чи зможе в цьому сезоні побудувати захисну споруду для Керченського мосту - ВМС

росія, намагаючись прикрити Керченський міст, почала будівництво "загадкової споруди", але в цьому сезоні їй навряд чи вдасться завершити будівництво, адже починається період штормів, і відповідно щось будувати в таких умовах буде дуже складно. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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Що воно таке, стане зрозуміло, коли вони цю споруду добудують. Але в цьому сезоні, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, тому що починається період штормів, і відповідно щось будувати в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, перехід черговий, але поки що висновки робити трошки зарано. Побачимо, як вони пройдуть цей період, який починається восени і закінчується вже навесні. Вони постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розмістити, розбудувати. Це можуть бути різноманітні гідротехнічні, це можуть бути загороджувальні споруди. Як бачимо, то періодично вони навіть опиняються на березі після чергового шторму