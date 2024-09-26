росія навряд чи зможе в цьому сезоні побудувати захисну споруду для Керченського мосту - ВМС
Київ • УНН
росія почала будівництво "загадкової споруди" для захисту Керченського мосту. Через початок штормового періоду завершення будівництва цього сезону малоймовірне, заявив речник ВМС ЗСУ.
росія, намагаючись прикрити Керченський міст, почала будівництво "загадкової споруди", але в цьому сезоні їй навряд чи вдасться завершити будівництво, адже починається період штормів, і відповідно щось будувати в таких умовах буде дуже складно. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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Що воно таке, стане зрозуміло, коли вони цю споруду добудують. Але в цьому сезоні, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, тому що починається період штормів, і відповідно щось будувати в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, перехід черговий, але поки що висновки робити трошки зарано. Побачимо, як вони пройдуть цей період, який починається восени і закінчується вже навесні. Вони постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розмістити, розбудувати. Це можуть бути різноманітні гідротехнічні, це можуть бути загороджувальні споруди. Як бачимо, то періодично вони навіть опиняються на березі після чергового шторму
Нагадаємо
Раніше Плетенчук повідомляв, що росія посилює ППО на Керченському мосту, використовуючи навіть виставкові зразки. На Керченській переправі розпочато будівництво "загадкової споруди", яка може бути додатковим захистом від дронів.