россия вряд ли сможет в этом сезоне построить защитное сооружение для Керченского моста - ВМС

россия, пытаясь прикрыть Керченский мост, начала строительство "загадочного сооружения", но в этом сезоне ей вряд ли удастся завершить строительство, ведь начинается период штормов, и соответственно что-то строить в таких условиях будет очень сложно. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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Что оно такое, станет понятно, когда они это сооружение достроят. Но в этом сезоне, скорее всего, они это не смогут сделать, потому что начинается период штормов, и соответственно что-то строить в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, переход очередной, но пока выводы делать немножко рано. Посмотрим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается уже весной. Они постоянно пытаются в Керченском проливе что-то новое разместить, построить. Это могут быть различные гидротехнические, это могут быть заградительные сооружения. Как видим, то периодически они даже оказываются на берегу после очередного шторма - сказал Плетенчук.

Напомним

Ранее Плетенчук сообщал, что россия усиливает ПВО на Керченском мосту, используя даже выставочные образцы. На Керченской переправе начато строительство "загадочного сооружения", которое может быть дополнительной защитой от дронов.