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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
рф снова активизировала попытки защитить Керченский мост

рф снова активизировала попытки защитить Керченский мост

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 09:40  •  730 просмотра

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Спутниковые снимки показывают, что рф устанавливает новые заграждения и системы ПВО возле Керченского моста, пытаясь защитить мост от атак украинских морских и воздушных беспилотников.

Новые спутниковые снимки свидетельствуют, что россия усилила оборону Керченского моста от украинских атак, в частности морскими беспилотниками. Об этом УНН пишет со ссылкой на Business Insider.

Детали

Новые спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies, демонстрируют, как рф начала усиливать оборону Керченского моста от атак украинских морских беспилотников.

Кроме новых заграждений, россия приняла дополнительные меры для защиты моста. Спутниковые снимки, сделанные в субботу, зафиксировали две системы противовоздушной обороны "Панцирь" вблизи моста. 

Башни для этих систем строились с 18 по 23 августа, что указывает на то, что россия беспокоится не только об угрозах с моря, но и о защите моста с воздуха.

Напомним 

россия, пытаясь прикрыть Керченский мост, начала строительство "загадочного сооружения". Но в этом сезоне ей вряд ли удастся завершить строительство, ведь начинается период штормов, строить в таких условиях будет очень сложно.

Крымский мост нуждается в экстренном ремонте - "АТЕШ"8 сентября 2024, 12:45 • 31372 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
raketnii-kompleks-pantsirРакетный комплекс "Панцирь"
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