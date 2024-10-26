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рф заборонила на Курщині брати в полон українських військових - пресофіцер Сіверської бригади

Київ • УНН

 • 22129 перегляди

Російське командування заборонило своїм військовим брати в полон українських військовослужбовців у Курській області. На цьому напрямку ворог щодня застосовує до 30 КАБів та намагається накопичити піхоту.

рф заборонила на Курщині брати в полон українських військових - пресофіцер Сіверської бригади

Російське командування дало своєму особовому складу прямий наказ не брати у полон українських військовослужбовців в Курській області. Про це заявила пресофіцер 1 окремої танкової Сіверської бригади Діна Вонг в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Перша окрема танкова Сіверська бригада виконує бойові задачі на Курському напрямку. У смузі нашої відповідальності ворог вдається до активних штурмових дій із застосуванням оборонної техніки. Крім того, нам відомо про те, що він намагається накопичити свою піхоту

- розповіла Вонг.

Також вона прокоментувала застосування росіянами КАБів.

"У смузі нашої відповідальності за добу може бути скинуто до 30 таких бомб. Для розуміння, супротивник таким чином намагається відпрацьовувати по якимсь конкретним цілям. Нещодавно, наприклад вони пробували знищити один наш міномет", - сказала Вонг.

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Вона заявила, що є інформація про наказ рф не брати у полон українських військовослужбовців.

Крім того, нам відомо про те, що ворог надав своєму особовому складу прямий наказ не брати у полон українських військовослужбовців. Попри те, що оперативна ситуація у смузі нашої відповідальності досить складна, варто відзначити роботу нашої піхоти. Хлопці сумлінно виконують свій обв’язок та стійко тримають позиції

- розповіла Вонг.

Вонг зазначила, що коли починаються будь-які штурмові дії, Сили оборони відразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці ворога.

"Кожна наша операція – це сукупність дій наших танкістів, артилерії та наших операторів безпілотних авіаційних комплексів.

Якщо говорити про те, як ми зараз застосовуємо танки, то головна задача наших танкістів – це унеможливити просування ворожої техніки, тим самим зірвати задуми супротивника", - сказала Вонг.

Доповнення

Старший офіцер відділення комунікацій 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Петро Гайдащук повідомляв, що в Курській області російська техніка стає хорошою ціллю для українських операторів БПЛА та інших засобів ураження, адже через зміну погоди окупантам немає, де її ховати.

Джерела в ГУР повідомляли, що 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у хомутовському районі рф, переміщені у льговський район курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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