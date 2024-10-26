рф заборонила на Курщині брати в полон українських військових - пресофіцер Сіверської бригади

Російське командування дало своєму особовому складу прямий наказ не брати у полон українських військовослужбовців в Курській області. Про це заявила пресофіцер 1 окремої танкової Сіверської бригади Діна Вонг в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Перша окрема танкова Сіверська бригада виконує бойові задачі на Курському напрямку. У смузі нашої відповідальності ворог вдається до активних штурмових дій із застосуванням оборонної техніки. Крім того, нам відомо про те, що він намагається накопичити свою піхоту