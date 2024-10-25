Сирський спростував заяву путіна про оточення ЗСУ в курській області
Київ • УНН
Головком ЗСУ Сирський заперечив заяву путіна про оточення українських військ у курській області. За 3 місяці на цьому напрямку ворог втратив понад 17 тисяч військових та сотні одиниць техніки.
Заява російського диктатора володимира путіна, що армія рф оточила українські війська в курській області не відповідає дійсності, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію
Він вказав, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. За словами головкома, попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці.
Зокрема, починаючи з 8 серпня по теперішній час, російські війська на цій ділянці фронту втратили:
В особовому складі – 17819 осіб. З них:
- безповоротні – 6662 особи;
- санітарні – 10446 осіб;
- полонені – 711 осіб.
Втрати ворога, за цей же період, в озброєнні та військовій техніці:
- 45 танків;
- 256 бойових броньованих машин;
- 565 одиниць автомобільної техніки;
- 99 артилерійських систем;
- 5 реактивних систем залпового вогню.
Контекст
путін заявляв, що на курщині нібито в оточенні перебувають 2 тисячі українських військових. Він сказав, що що російські військові нібито "взялися за ліквідацію" військових, які проводять Курську операцію.
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