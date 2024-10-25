Сырский опроверг заявление путина об окружении ВСУ в курской области
Киев • УНН
Главком ВСУ Сырский опроверг заявление путина об окружении украинских войск в курской области. За 3 месяца на этом направлении враг потерял более 17 тысяч военных и сотни единиц техники.
Заявление российского диктатора владимира путина, что армия рф окружила украинские войска в курской области не соответствует действительности, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Заявление, которое было обнародовано главой страны-агрессора на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в курской области не соответствует действительности. Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию
Он указал, что украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. По словам главкома, несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике.
В частности, начиная с 8 августа по настоящее время, российские войска на этом участке фронта потеряли:
В личном составе - 17819 человек. Из них:
- безвозвратные - 6662 человека;
- санитарные - 10446 человек;
- пленные - 711 человек.
Потери врага, за этот же период, в вооружении и военной технике:
- 45 танков;
- 256 боевых бронированных машин;
- 565 единиц автомобильной техники;
- 99 артиллерийских систем;
- 5 реактивных систем залпового огня.
Контекст
путин заявлял, что на Курщине якобы в окружении находятся 2 тысячи украинских военных. Он сказал, что что российские военные якобы "взялись за ликвидацию" военных, которые проводят Курскую операцию.
Погода на Курщине делает российскую технику легкой мишенью для ВСУ25 октября 2024, 09:57 • 8261 просмотр