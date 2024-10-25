Погода на Курщине делает российскую технику легкой мишенью для ВСУ

В Курской области российская техника становится хорошей целью для украинских операторов БПЛА и других средств поражения, ведь из-за смены погоды оккупантам негде ее прятать. Об этом сообщил старший офицер отделения коммуникаций 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Петр Гайдащук в эфире телемарафона, передает УНН.

Гайдащук отметил, что уже почти третий месяц продолжается Курская операция, в которой непосредственно участие принимает 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

«Уже три месяца выполняем свои прямые, основные функции, штурмуем позиции врага и делаем, это на российской территории продвигаясь вперед, позволяя другим подразделениям закрепляться», - сказал Гайдащук.

Гайдащук прокомментировал, как влияет погода на действия врага.

Если брать еще неделю назад, то да, мы видели, что погода была достаточно дождливая, полевые дороги не позволяли применять особенно легковую технику. Однако, это заставило россиян применять тяжелую технику на гусеничном ходу. Сейчас погода немного улучшилась, однако мы видим, что россияне применяют в большей степени ту же гусеничную технику - это танки, боевые машины пехоты. Но так, как погода меняется, осень, нет зелени, листья опали, то негде эту технику спрятать. Она становится хорошей целью для наших операторов БПЛА и других средств поражения - рассказал Гайдащук.

Кроме того, он прокомментировал информацию о прибытии северокорейских солдат в Россию и фиксируют ли украинские военные их на Курском направлении.

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«На самом деле да, информация такая есть, однако военных КНДР мы пока не встречали. Здесь нужно понимать, то, что, то что они прибыли в курскую область еще не означает, что они есть на поле боя. Важно то, что корейская армия пока не имеет опыта такой большой войны, как российско-украинская. Это достаточно большая технологическая война. Поэтому им нужно также войти в курс дел и мы до конца не знаем где эти военные, если они есть на самом деле, будут применены и в качестве кого», - сказал Гайдащук.

Также он отметил, что если подразделения с военными КНДР будут встречаться Силам обороны, они будут уничтожены.

«А если кто-то попадет в плен, то в новостях это будет известно», - добавил он.

Дополнение

20 октября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, несмотря на все попытки противника перехватить инициативу в Сумской и Курской области, ситуация остается под контролем ВСУ.