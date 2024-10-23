Есть перемещение военных КНДР с Дальнего Востока вглубь России - ЦПД СНБО
Киев • УНН
ЦПД СНБО сообщает о перемещении северокорейских военных с Дальнего Востока вглубь России. Ранее сообщалось о планах рф использовать корейцев на Курщине и отправку 3000 военных КНДР в рф.
Зафиксировано перемещение военных из Северной Кореи с Дальнего Востока россии вглубь рф. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
Есть перемещение военных КНДР с Дальнего Востока рф вглубь россии. Напомню, что россия планирует использовать корейцев для начала на Курщине
Глава Пентагона: есть доказательства, что в россии есть войска КНДР23 октября 2024, 10:57 • 5231 просмотр
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22 октября глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявлял, что первые военные из Северной Кореи могут прибыть в курскую область уже 23 октября. Они будут помогать российской армии.
Президент Владимир Зеленский 22 октября сообщал, что в России могут готовить две бригады по 6 тыс. северокорейских военных.
В Сеуле заявили, что КНДР направила 3000 военных в рф для войны в Украине.