Є переміщення військових КНДР з Далекого Сходу вглиб росії - ЦПД РНБО
Київ • УНН
ЦПД РНБО повідомляє про переміщення північнокорейських військових з Далекого Сходу вглиб росії. Раніше повідомлялося про плани рф використати корейців на курщині та відправку 3000 військових КНДР до рф.
Зафіксовано переміщення військових з Північної Кореї з Далекого Сходу росії вглиб рф. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.
Є переміщення військових КНДР з Далекого Сходу рф вглиб росії. Нагадаю, що росія планує використовувати корейців для початку на курщині
Голова Пентагону: є докази, що в росії є війська КНДР23.10.24, 13:57 • 16735 переглядiв
Доповнення
22 жовтня голова ГУР МО України Кирило Буданов заявляв, що перші військові з Північної Кореї можуть прибути в курську область вже 23 жовтня. Вони будуть допомагати російській армії.
Президент Володимир Зеленський 22 жовтня повідомляв, що у росії можуть готувати дві бригади по 6 тис. північнокорейських військових.
У Сеулі заявили, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні.