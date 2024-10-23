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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Є переміщення військових КНДР з Далекого Сходу вглиб росії - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 14178 перегляди

ЦПД РНБО повідомляє про переміщення північнокорейських військових з Далекого Сходу вглиб росії. Раніше повідомлялося про плани рф використати корейців на курщині та відправку 3000 військових КНДР до рф.

Є переміщення військових КНДР з Далекого Сходу вглиб росії - ЦПД РНБО

Зафіксовано переміщення військових з Північної Кореї з Далекого Сходу росії вглиб рф. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.

Є переміщення військових КНДР з Далекого Сходу рф вглиб росії. Нагадаю, що росія планує використовувати корейців для початку на курщині

- написав Коваленко у Telegram.

Голова Пентагону: є докази, що в росії є війська КНДР23.10.24, 13:57 • 16735 переглядiв

Доповнення

22 жовтня голова ГУР МО України Кирило Буданов заявляв, що перші військові з Північної Кореї можуть прибути в курську область вже 23 жовтня. Вони будуть допомагати російській армії.

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня повідомляв, що у  росії можуть готувати дві бригади по 6 тис. північнокорейських військових.

У Сеулі заявили, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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