Погода на Курщині робить російську техніку легкою мішенню для ЗСУ

В Курській області російська техніка стає хорошою ціллю для українських операторів БПЛА та інших засобів ураження, адже через зміну погоди окупантам немає, де її ховати. Про це повідомив старший офіцер відділення комунікацій 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Петро Гайдащук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Гайдащук зазначив, що вже майже третій місяць триває Курська операція, в якій безпосередньо участь бере 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

"Вже три місяці виконуємо свої прямі, основні функції, штурмуємо позиції ворога й робимо, це на російській території просуваючись вперед, даючи змогу іншим підрозділам закріплюватися", - сказав Гайдащук.

Гайдащук прокоментував, як впливає погода на дії ворога.

Якщо брати ще тиждень назад, то так, ми бачили, що погода була досить дощова, польові дороги не давали змогу застосовувати особливо легкову техніку. Проте, це змусило росіян застосовувати важку техніку на гусеничному ходу. Зараз погода трішки покращилася, проте ми бачимо, що росіяни застосовують більшою мірою ту саму гусеничну техніку - це танки, бойові машини піхоти. Але так, як погода змінюється, осінь, немає зелені, листя опало, то немає де цю техніку заховати. Вона стає хорошою ціллю для наших операторів БПЛА та інших засобів ураження - розповів Гайдащук.

Окрім того, він прокоментував інформацію про прибуття північнокорейських солдатів до росії та чи, фіксують українські військові їх на Курському напрямку.

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"Насправді так, інформація така є, проте військових КНДР ми поки не зустрічали. Тут потрібно розуміти, те, що, те що вони прибули в курську область ще не означає, що вони є на полі бою. Важливим є те, що корейська армія поки не має досвіду такої великої війни, як російсько-українська. Це досить велика технологічна війна. Тому їм потрібно також увійти в курс справ й ми до кінця не знаємо де ці військові, якщо вони є насправді, будуть застосовані та в якості кого", - сказав Гайдащук.

Також він зазначив, що якщо підрозділи з військовими КНДР будуть зустрічатися Силам оборони, вони будуть знищені.

"А якщо хтось потрапить в полон, то в новинах це буде відомо", - додав він.

Доповнення

20 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, попри всі спроби противника перехопити ініціативу в Сумській та курській області, ситуація залишається під контролем ЗСУ.