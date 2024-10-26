рф запретила на Курщине брать в плен украинских военных - пресс-офицер Северской бригады
Киев • УНН
Российское командование запретило своим военным брать в плен украинских военнослужащих в Курской области. На этом направлении враг ежедневно применяет до 30 КАБов и пытается накопить пехоту.
Российское командование дало своему личному составу прямой приказ не брать в плен украинских военнослужащих в Курской области. Об этом заявила пресс-офицер 1 отдельной танковой Северской бригады Дина Вонг в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Первая отдельная танковая Северская бригада выполняет боевые задачи на Курском направлении. В полосе нашей ответственности враг прибегает к активным штурмовым действиям с применением оборонительной техники. Кроме того, нам известно о том, что он пытается накопить свою пехоту
Также она прокомментировала применение россиянами КАБов.
«В полосе нашей ответственности за сутки может быть сброшено до 30 таких бомб. Для понимания, противник таким образом пытается отрабатывать по каким-то конкретным целям. Недавно, например они пробовали уничтожить один наш миномет», - сказала Вонг.
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Она заявила, что есть информация о приказе рф не брать в плен украинских военнослужащих.
Кроме того, нам известно о том, что враг предоставил своему личному составу прямой приказ не брать в плен украинских военнослужащих. Несмотря на то, что оперативная ситуация в полосе нашей ответственности достаточно сложная, стоит отметить работу нашей пехоты. Ребята добросовестно выполняют свой долг и стойко держат позиции
Вонг отметила, что когда начинаются любые штурмовые действия, Силы обороны сразу отрабатываем по личному составу и технике врага.
«Каждая наша операция - это совокупность действий наших танкистов, артиллерии и наших операторов беспилотных авиационных комплексов.
Если говорить о том, как мы сейчас применяем танки, то главная задача наших танкистов - это сделать невозможным продвижение вражеской техники, тем самым сорвать замыслы противника», - сказала Вонг.
Дополнение
Старший офицер отделения коммуникаций 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Петр Гайдащук сообщал, что в Курской области российская техника становится хорошей целью для украинских операторов БПЛА и других средств поражения, ведь из-за смены погоды оккупантам негде ее прятать.
Источники в ГУР сообщали, что 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе РФ, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине.