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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф запретила на Курщине брать в плен украинских военных - пресс-офицер Северской бригады

Киев  •  УНН

11:48 • 6339 просмотра

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Российское командование запретило своим военным брать в плен украинских военнослужащих в Курской области. На этом направлении враг ежедневно применяет до 30 КАБов и пытается накопить пехоту.

Российское командование дало своему личному составу прямой приказ не брать в плен украинских военнослужащих в Курской области. Об этом заявила пресс-офицер 1 отдельной танковой Северской бригады Дина Вонг в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Первая отдельная танковая Северская бригада выполняет боевые задачи на Курском направлении. В полосе нашей ответственности враг прибегает к активным штурмовым действиям с применением оборонительной техники. Кроме того, нам известно о том, что он пытается накопить свою пехоту

- рассказала Вонг.

Также она прокомментировала применение россиянами КАБов.

«В полосе нашей ответственности за сутки может быть сброшено до 30 таких бомб. Для понимания, противник таким образом пытается отрабатывать по каким-то конкретным целям. Недавно, например они пробовали уничтожить один наш миномет», - сказала Вонг.

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Она заявила, что есть информация о приказе рф не брать в плен украинских военнослужащих.

Кроме того, нам известно о том, что враг предоставил своему личному составу прямой приказ не брать в плен украинских военнослужащих. Несмотря на то, что оперативная ситуация в полосе нашей ответственности достаточно сложная, стоит отметить работу нашей пехоты. Ребята добросовестно выполняют свой долг и стойко держат позиции

- рассказала Вонг.

Вонг отметила, что когда начинаются любые штурмовые действия, Силы обороны сразу отрабатываем по личному составу и технике врага.

«Каждая наша операция - это совокупность действий наших танкистов, артиллерии и наших операторов беспилотных авиационных комплексов.

Если говорить о том, как мы сейчас применяем танки, то главная задача наших танкистов - это сделать невозможным продвижение вражеской техники, тем самым сорвать замыслы противника», - сказала Вонг.

Дополнение

Старший офицер отделения коммуникаций 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Петр Гайдащук сообщал, что в Курской области российская техника становится хорошей целью для украинских операторов БПЛА и других средств поражения, ведь из-за смены погоды оккупантам негде ее прятать.

Источники в ГУР сообщали, что 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе РФ, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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