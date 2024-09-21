рф втратила 1440 військових за добу
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, за добу агресор втратив 1440 військових. Загальні втрати ворога з початку війни: 640920 особового складу, 8746 танків, 17170 бронемашин та інша техніка.
За останню доби країна-терорист втратила 1440 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 21.09.24:
- Особовий склад: 640920 (+1440).
- Танки: 8746 (+21).
- Броньовані бойові машини: 17170 (+38).
- Артилерійські системи: 18270 (+58).
- РСЗВ: 1193 (+4).
- Засоби ППО: 949.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 15561 (+92).
- Крилаті ракети: 2593.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 24966(+68).
- Спеціальна техніка: 3125 (+10).
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