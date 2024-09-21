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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
рф потеряла 1440 военных за сутки

рф потеряла 1440 военных за сутки

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 04:25  •  1806 просмотра

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По данным Генштаба ВСУ, за сутки агрессор потерял 1440 военных. Общие потери врага с начала войны: 640920 личного состава, 8746 танков, 17170 бронемашин и другая техника.

За последние сутки страна-террорист потеряла 1440 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 21.09.24:

- Личный состав: 640920 (+1440).

- Танки: 8746 (+21).

- Бронированные боевые машины: 17170 (+38).

- Артиллерийские системы: 18270 (+58).

- РСЗВ: 1193 (+4).

- Средства ППО: 949.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15561 (+92).

- Крылатые ракеты: 2593.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 24966(+68).

- Специальная техника: 3125 (+10).

Генштаб: на фронті точилося 190 боєзіткнень, найгарячіше біля Новогродівки20 сентября 2024, 21:40 • 8433 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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