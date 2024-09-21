рф потеряла 1440 военных за сутки

За последние сутки страна-террорист потеряла 1440 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 21.09.24:

- Личный состав: 640920 (+1440).

- Танки: 8746 (+21).

- Бронированные боевые машины: 17170 (+38).

- Артиллерийские системы: 18270 (+58).

- РСЗВ: 1193 (+4).

- Средства ППО: 949.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15561 (+92).

- Крылатые ракеты: 2593.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 24966(+68).

- Специальная техника: 3125 (+10).

Генштаб: на фронті точилося 190 боєзіткнень, найгарячіше біля Новогродівки