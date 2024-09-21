рф потеряла 1440 военных за сутки
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, за сутки агрессор потерял 1440 военных. Общие потери врага с начала войны: 640920 личного состава, 8746 танков, 17170 бронемашин и другая техника.
За последние сутки страна-террорист потеряла 1440 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 21.09.24:
- Личный состав: 640920 (+1440).
- Танки: 8746 (+21).
- Бронированные боевые машины: 17170 (+38).
- Артиллерийские системы: 18270 (+58).
- РСЗВ: 1193 (+4).
- Средства ППО: 949.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15561 (+92).
- Крылатые ракеты: 2593.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 24966(+68).
- Специальная техника: 3125 (+10).
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