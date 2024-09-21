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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте происходило 190 боестолкновений, горячее всего возле Новогродовки

Генштаб: на фронте происходило 190 боестолкновений, горячее всего возле Новогродовки

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 21:40  •  1972 просмотра

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На передовой произошло 190 боестолкновений. На Покровском направлении остается высокая интенсивность боевых действий.

На фронте произошло 190 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Горячее всего сегодня в районе Новогродовки.  Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно информации, оккупанты нанесли по Украине четыре ракетных удара, применив 5 ракет, 54 авиаудара с применением 67 КАБов, также задействовали 671 дрон-камикадзе. Враг тоже совершил более 3700 обстрелов с использованием различных типов вооружения.

О ситуации на направлениях

На Харьковском: захватчики совершили 3 атаки возле Волчанска. ВСУ отбили 2 штурма, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском: 19 раз агрессор атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском: вражеские силы 18 раз пытались продвинуться у Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов и Заречного. Защитники отбили 17 атак, еще один бой продолжается вблизи Дружелюбовки.

На Северском: ВСУ отбили атаку противника вблизи Выемки.

На Краматорском оккупанты совершили 6 штурмов в районах Часового Яра, Ивановского и Белой Горы.

На Торецком: террористы 9 раз атаковали неподалеку Дачного и Торецка. В окрестностях Щербиновки до сих пор продолжается бой.

На Покровском: количество боестолкновений возросло до 32. Силы противника давят возле Зеленого Поля, Мариновки, Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидово и Новогродовки. ВСУ отбили 30 атак, два боевых столкновения еще продолжаются.

На Кураховском: насчитывается 52 боестолкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка. 44 атаки отбиты, еще восемь - продолжаются.

На Времовском: агрессор 12 раз штурмовал передний край обороны в районах Угледара, Пречистовки и Богоявленки. До сих пор продолжаются две атаки.

На Ореховском: террористы шесть раз атаковали вблизи Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

На Приднепровском: противник трижды неудачно атаковал позиции украинских военных.

Генштаб: особлива активність ворога - на Покровському та Курахівському напрямках19 сентября 2024, 14:00 • 15099 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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