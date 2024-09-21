Генштаб: на фронте происходило 190 боестолкновений, горячее всего возле Новогродовки
Киев • УНН
На передовой произошло 190 боестолкновений. На Покровском направлении остается высокая интенсивность боевых действий.
На фронте произошло 190 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Горячее всего сегодня в районе Новогродовки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Согласно информации, оккупанты нанесли по Украине четыре ракетных удара, применив 5 ракет, 54 авиаудара с применением 67 КАБов, также задействовали 671 дрон-камикадзе. Враг тоже совершил более 3700 обстрелов с использованием различных типов вооружения.
О ситуации на направлениях
На Харьковском: захватчики совершили 3 атаки возле Волчанска. ВСУ отбили 2 штурма, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Купянском: 19 раз агрессор атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая. Три боестолкновения продолжаются.
На Лиманском: вражеские силы 18 раз пытались продвинуться у Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов и Заречного. Защитники отбили 17 атак, еще один бой продолжается вблизи Дружелюбовки.
На Северском: ВСУ отбили атаку противника вблизи Выемки.
На Краматорском оккупанты совершили 6 штурмов в районах Часового Яра, Ивановского и Белой Горы.
На Торецком: террористы 9 раз атаковали неподалеку Дачного и Торецка. В окрестностях Щербиновки до сих пор продолжается бой.
На Покровском: количество боестолкновений возросло до 32. Силы противника давят возле Зеленого Поля, Мариновки, Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидово и Новогродовки. ВСУ отбили 30 атак, два боевых столкновения еще продолжаются.
На Кураховском: насчитывается 52 боестолкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка. 44 атаки отбиты, еще восемь - продолжаются.
На Времовском: агрессор 12 раз штурмовал передний край обороны в районах Угледара, Пречистовки и Богоявленки. До сих пор продолжаются две атаки.
На Ореховском: террористы шесть раз атаковали вблизи Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.
На Приднепровском: противник трижды неудачно атаковал позиции украинских военных.
Генштаб: особлива активність ворога - на Покровському та Курахівському напрямках19 сентября 2024, 14:00 • 15099 просмотров