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Генштаб: на фронті точилося 190 боєзіткнень, найгарячіше біля Новогродівки

Генштаб: на фронті точилося 190 боєзіткнень, найгарячіше біля Новогродівки

Київ • УНН

 • 17798 перегляди

На передовій відбулося 190 боєзіткнень. На Покровському напрямку залишається висока інтенсивність бойових дій.

На фронті відбулося 190 боєзіткнень. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Найгарячіше сьогодні в районі Новогродівки.  Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, окупанти завдали по Україні чотири ракетних удари, застосувавши 5 ракет, 54 авіаудари із застосуванням 67 КАБів, також задіяли 671 дрон-камікадзе. Ворог теж здійснив більше 3700 обстрілів із використанням різних типів озброєння.

Щодо ситуації на напрямках

На Харківському: загарбники здійснили 3 атаки біля Вовчанська. ЗСУ відбили 2 штурми, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

На Куп’янському: 19 разів агресор атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова. Три боєзіткнення тривають.

На Лиманському: ворожі сили 18 разів намагалися просунутися біля Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Тернів та Зарічного. Захисники відбили 17 атак, ще один бій триває поблизу Дружелюбівки.

На Сіверському: ЗСУ відбили атаку супротивника поблизу Виїмки.

На Краматорському окупанти здійснили 6 штурмів у районах Часового Яру, Іванівського та Білої Гори.

На Торецькому: терористи 9 разів атакували неподалік Дачного та Торецька. На околицях Щербинівки до цього часу триває бій.

На Покровському: кількість боєзіткнень зросла до 32. Сили супротивника тиснуть біля Зеленого Поля, Маринівки, Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селідового та Новогродівки. ЗСУ відбили 30 атак, два бойових зіткнення ще продовжуються.

На Курахівському: нараховується 52 боєзіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка. 44 атаки відбито, ще вісім – триває.

На Времівському: агресор 12 разів штурмував передній край оборони в районах Вугледару, Пречистівки та Богоявленки. Досі тривають дві атаки.

На Оріхівському: терористи шість разів атакували поблизу Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

На Придніпровському: противник тричі невдало атакував позиції українських військових.

Генштаб: особлива активність ворога - на Покровському та Курахівському напрямках19.09.24, 17:00 • 16999 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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