рф уночі атакувала Харківщину дронами, 12 постраждалих, серед них неповнолітня

Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 16468 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 44712 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 53513 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 60133 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 37367 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 35592 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 59509 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 81946 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 69295 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Вартість транспортування американської нафти до Азії зросла до історичного максимуму4 березня, 22:34 • 6814 перегляди
Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф4 березня, 23:15 • 7480 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління4 березня, 23:53 • 12904 перегляди
США та Іран могли вести таємні перемовини за спиною Ізраїлю, Нетаньягу вимагає пояснення5 березня, 00:14 • 6938 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 28053 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 34611 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 53528 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 60149 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 47431 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 46651 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Керолайн Левітт
Марк Карні
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 19078 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 35335 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 39731 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 46922 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 50686 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Financial Times

рф уночі атакувала Харківщину дронами, 12 постраждалих, серед них неповнолітня

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Внаслідок нічних атак безпілотниками на Чугуївський район Харківської області постраждали 12 людей, серед яких 17-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

рф уночі атакувала Харківщину дронами, 12 постраждалих, серед них неповнолітня

У Харківській області внаслідок російських атак на Чугуївщину вночі постраждали 12 людей, серед яких неповнолітня, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, вночі російські війська здійснили атаки безпілотниками, попередньо типу "Герань-2", по населених пунктах Чугуївського району.

Як повідомили у прокуратурі, 4 березня близько 23:00 у селі Новопокровка безпілотник влучив у землю поблизу багатоквартирного будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено скління житлових будинків, а також дев’ять автомобілів.

"Поранення отримали двоє чоловіків, жінка та 17-річна дівчина. Ще п’ятеро людей - чоловік і чотири жінки зазнали гострої реакції на стрес", - вказали у прокуратурі.

Окрім того, як вказано, 5 березня близько 00:30 БпЛА вдарив по господарчій будівлі у селі Кам’яна Яруга. Пошкоджено будинки, авто.

"Поранення отримали 48-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще одна жителька - 68-річна жінка - зазнала гострої реакції на стрес", - зазначили у прокуратурі.

Троє людей постраждали від нічної атаки дроном рф на Харківщині04.03.26, 11:03 • 4374 перегляди

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків (ворог атакував БпЛА Індустріальний район) і 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 13 людей, серед них – дитина.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Село
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Шахед-136
Харків