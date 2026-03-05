рф уночі атакувала Харківщину дронами, 12 постраждалих, серед них неповнолітня
Київ • УНН
Внаслідок нічних атак безпілотниками на Чугуївський район Харківської області постраждали 12 людей, серед яких 17-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
У Харківській області внаслідок російських атак на Чугуївщину вночі постраждали 12 людей, серед яких неповнолітня, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, вночі російські війська здійснили атаки безпілотниками, попередньо типу "Герань-2", по населених пунктах Чугуївського району.
Як повідомили у прокуратурі, 4 березня близько 23:00 у селі Новопокровка безпілотник влучив у землю поблизу багатоквартирного будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено скління житлових будинків, а також дев’ять автомобілів.
"Поранення отримали двоє чоловіків, жінка та 17-річна дівчина. Ще п’ятеро людей - чоловік і чотири жінки зазнали гострої реакції на стрес", - вказали у прокуратурі.
Окрім того, як вказано, 5 березня близько 00:30 БпЛА вдарив по господарчій будівлі у селі Кам’яна Яруга. Пошкоджено будинки, авто.
"Поранення отримали 48-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще одна жителька - 68-річна жінка - зазнала гострої реакції на стрес", - зазначили у прокуратурі.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків (ворог атакував БпЛА Індустріальний район) і 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 13 людей, серед них – дитина.