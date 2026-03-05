$43.720.26
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

РФ ночью атаковала Харьковщину дронами, 12 пострадавших, среди них несовершеннолетняя

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В результате ночных атак беспилотниками на Чугуевский район Харьковской области пострадали 12 человек, среди которых 17-летняя девушка. Повреждены жилые дома и автомобили.

РФ ночью атаковала Харьковщину дронами, 12 пострадавших, среди них несовершеннолетняя

В Харьковской области в результате российских атак на Чугуевщину ночью пострадали 12 человек, среди которых несовершеннолетняя, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, ночью российские войска совершили атаки беспилотниками, предварительно типа "Герань-2", по населенным пунктам Чугуевского района.

Как сообщили в прокуратуре, 4 марта около 23:00 в селе Новопокровка беспилотник попал в землю вблизи многоквартирного дома. Взрывной волной повреждено остекление жилых домов, а также девять автомобилей.

"Ранения получили двое мужчин, женщина и 17-летняя девушка. Еще пять человек - мужчина и четыре женщины получили острую реакцию на стресс", - указали в прокуратуре.

Кроме того, как указано, 5 марта около 00:30 БпЛА ударил по хозяйственной постройке в селе Каменная Яруга. Повреждены дома, авто.

"Ранения получили 48-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще одна жительница - 68-летняя женщина - получила острую реакцию на стресс", - отметили в прокуратуре.

Три человека пострадали от ночной атаки дроном рф в Харьковской области04.03.26, 11:03 • 4372 просмотра

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков (враг атаковал БпЛА Индустриальный район) и 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли; пострадали 13 человек, среди них – ребенок.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Село
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Шахед-136
Харьков