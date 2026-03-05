РФ ночью атаковала Харьковщину дронами, 12 пострадавших, среди них несовершеннолетняя
В результате ночных атак беспилотниками на Чугуевский район Харьковской области пострадали 12 человек, среди которых 17-летняя девушка. Повреждены жилые дома и автомобили.
В Харьковской области в результате российских атак на Чугуевщину ночью пострадали 12 человек, среди которых несовершеннолетняя, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, ночью российские войска совершили атаки беспилотниками, предварительно типа "Герань-2", по населенным пунктам Чугуевского района.
Как сообщили в прокуратуре, 4 марта около 23:00 в селе Новопокровка беспилотник попал в землю вблизи многоквартирного дома. Взрывной волной повреждено остекление жилых домов, а также девять автомобилей.
"Ранения получили двое мужчин, женщина и 17-летняя девушка. Еще пять человек - мужчина и четыре женщины получили острую реакцию на стресс", - указали в прокуратуре.
Кроме того, как указано, 5 марта около 00:30 БпЛА ударил по хозяйственной постройке в селе Каменная Яруга. Повреждены дома, авто.
"Ранения получили 48-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще одна жительница - 68-летняя женщина - получила острую реакцию на стресс", - отметили в прокуратуре.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков (враг атаковал БпЛА Индустриальный район) и 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли; пострадали 13 человек, среди них – ребенок.