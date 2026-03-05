рф продовжує атаки на логістику - після судна та станції вдарила дроном по поїзду, поранено залізничників

$43.720.26
Ексклюзив
08:05 • 8060 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 26947 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 57950 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 66717 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 71991 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 40681 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 38048 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60579 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82715 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 70168 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Популярнi новини
Суд заблокував свідчення Маска у справі про ліквідацію USAID за рішенням DOGE
Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла
Командувач ВМС КВІР висунув ультиматум Трампу та заборонив наближатися до іранських берегів
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 66737 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 72010 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Музикант
Олег Синєгубов
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

рф продовжує атаки на логістику - після судна та станції вдарила дроном по поїзду, поранено залізничників

Київ • УНН

 • 604 перегляди

росія продовжує атаки на цивільну логістику України: дрон влучив в електровоз вантажного поїзда на Дніпровщині, поранено машиніста та його помічника. Вчора був атакований цивільний корабель, один член екіпажу поранений.

рф продовжує атаки на логістику - після судна та станції вдарила дроном по поїзду, поранено залізничників

рф продовжує атакувати залізницю та судноплавство, після вчорашніх ударів по станції та цивільному судну, де поранено одного члена екіпажу, росія сьогодні поцілила на Дніпровщині - під час руху вантажного поїзда дрон влучив в електровоз, повідомили у Мінрозвитку у четвер, пише УНН.

росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну логістику України – залізницю та судноплавство

- повідомили у Мінрозвитку.

Як вказали у міністерстві, учора російський ударний дрон уразив цивільне торговельне судно, яке виходило з українського порту та рухалося морським коридором. "Один член екіпажу отримав поранення, йому надали медичну допомогу", - ідеться у повідомленні.

Ворожий дрон вразив іноземне цивільне судно під час виходу з порту Чорноморська, є постраждалі - ОВА05.03.26, 09:01 • 2924 перегляди

Також учора ввечері безпілотники завдали удару по залізничній станції на Одещині. "Пошкоджено кілька вагонів, постраждалих немає", - повідомили у Мінрозвитку.

Кількість жертв удару рф по залізничній станції на Одещині зросла до чотирьох - ОВА04.03.26, 16:53 • 4178 переглядiв

Сьогодні вранці ворог атакував залізничну інфраструктуру Дніпровського регіону. Під час руху вантажного поїзда БПЛА влучив в електровоз. Поранені машиніст і його помічник, їм оперативно надали медичну допомогу

- вказали у Мінрозвитку.

У Миколаєві російський дрон атакував вагон потяга і поранив залізничника, у березні вже 18 ударів рф по залізниці04.03.26, 10:00 • 5416 переглядiв

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, ворог бив по чотирьох районах області. Під масованою атакою був Кривий Ріг. Виникли пожежі. Понівечена інфраструктура. У Верхівцевому Кам'янського району пошкоджена транспортна інфраструктура. Поранені чоловіки 38 і 45 років. Вони лікуватимуться вдома. 

"Атаки росії на транспортну інфраструктуру та судноплавство – це продовження терору проти цивільної логістики і намагання підірвати економіку України та глобальну продовольчу безпеку", - наголосили у Мінрозвитку.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Війна в Україні
Одеська область
Україна