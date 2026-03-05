рф продовжує атаки на логістику - після судна та станції вдарила дроном по поїзду, поранено залізничників
Київ • УНН
росія продовжує атаки на цивільну логістику України: дрон влучив в електровоз вантажного поїзда на Дніпровщині, поранено машиніста та його помічника. Вчора був атакований цивільний корабель, один член екіпажу поранений.
рф продовжує атакувати залізницю та судноплавство, після вчорашніх ударів по станції та цивільному судну, де поранено одного члена екіпажу, росія сьогодні поцілила на Дніпровщині - під час руху вантажного поїзда дрон влучив в електровоз, повідомили у Мінрозвитку у четвер, пише УНН.
росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну логістику України – залізницю та судноплавство
Як вказали у міністерстві, учора російський ударний дрон уразив цивільне торговельне судно, яке виходило з українського порту та рухалося морським коридором. "Один член екіпажу отримав поранення, йому надали медичну допомогу", - ідеться у повідомленні.
Також учора ввечері безпілотники завдали удару по залізничній станції на Одещині. "Пошкоджено кілька вагонів, постраждалих немає", - повідомили у Мінрозвитку.
Сьогодні вранці ворог атакував залізничну інфраструктуру Дніпровського регіону. Під час руху вантажного поїзда БПЛА влучив в електровоз. Поранені машиніст і його помічник, їм оперативно надали медичну допомогу
Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, ворог бив по чотирьох районах області. Під масованою атакою був Кривий Ріг. Виникли пожежі. Понівечена інфраструктура. У Верхівцевому Кам'янського району пошкоджена транспортна інфраструктура. Поранені чоловіки 38 і 45 років. Вони лікуватимуться вдома.
"Атаки росії на транспортну інфраструктуру та судноплавство – це продовження терору проти цивільної логістики і намагання підірвати економіку України та глобальну продовольчу безпеку", - наголосили у Мінрозвитку.