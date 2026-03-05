рф продолжает атаки на логистику - после судна и станции ударила дроном по поезду, ранены железнодорожники
Киев • УНН
Россия продолжает атаки на гражданскую логистику Украины: дрон попал в электровоз грузового поезда на Днепропетровщине, ранены машинист и его помощник. Вчера был атакован гражданский корабль, один член экипажа ранен.
рф продолжает атаковать железную дорогу и судоходство, после вчерашних ударов по станции и гражданскому судну, где ранен один член экипажа, россия сегодня ударила на Днепровщине - во время движения грузового поезда дрон попал в электровоз, сообщили в Минразвития в четверг, пишет УНН.
россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую логистику Украины – железную дорогу и судоходство
Как указали в министерстве, вчера российский ударный дрон поразил гражданское торговое судно, которое выходило из украинского порта и двигалось по морскому коридору. "Один член экипажа получил ранения, ему оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Также вчера вечером беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции в Одесской области. "Повреждено несколько вагонов, пострадавших нет", - сообщили в Минразвития.
Сегодня утром враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Днепровского региона. Во время движения грузового поезда БПЛА попал в электровоз. Ранены машинист и его помощник, им оперативно оказали медицинскую помощь
Как уточнил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, враг бил по четырем районам области. Под массированной атакой был Кривой Рог. Возникли пожары. Изуродована инфраструктура. В Верховцево Каменского района повреждена транспортная инфраструктура. Ранены мужчины 38 и 45 лет. Они будут лечиться дома.
"Атаки россии на транспортную инфраструктуру и судоходство – это продолжение террора против гражданской логистики и попытка подорвать экономику Украины и глобальную продовольственную безопасность", - подчеркнули в Минразвития.