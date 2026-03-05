рф продолжает атаки на логистику - после судна и станции ударила дроном по поезду, ранены железнодорожники

рф продолжает атаковать железную дорогу и судоходство, после вчерашних ударов по станции и гражданскому судну, где ранен один член экипажа, россия сегодня ударила на Днепровщине - во время движения грузового поезда дрон попал в электровоз, сообщили в Минразвития в четверг, пишет УНН.

Как указали в министерстве, вчера российский ударный дрон поразил гражданское торговое судно, которое выходило из украинского порта и двигалось по морскому коридору. "Один член экипажа получил ранения, ему оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Вражеский дрон поразил иностранное гражданское судно при выходе из порта Черноморска, есть пострадавшие - ОВА

Также вчера вечером беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции в Одесской области. "Повреждено несколько вагонов, пострадавших нет", - сообщили в Минразвития.

Число жертв удара рф по железнодорожной станции в Одесской области возросло до четырех - ОВА

Сегодня утром враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Днепровского региона. Во время движения грузового поезда БПЛА попал в электровоз. Ранены машинист и его помощник, им оперативно оказали медицинскую помощь