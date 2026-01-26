рф доставила першу партію СПГ з російського Arctic LNG 2 до Китаю цього року - Reuters

$43.140.03
Ексклюзив
11:57 • 1226 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 4402 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 10104 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 22994 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 14726 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 26924 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 20676 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 26725 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36442 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30397 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року26 січня, 02:31 • 17959 перегляди
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 20848 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 17489 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 14158 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 11807 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 4402 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 22994 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 14343 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 26924 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 106865 перегляди
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Ед Мілібенд
Марк Рютте
Родріго Дутерте
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Філіппіни
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 1094 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 29085 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 28743 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 44832 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 44717 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Економіст (журнал)

рф доставила першу партію СПГ з російського Arctic LNG 2 до Китаю цього року - Reuters

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Перший вантаж скрапленого природного газу з російського заводу Arctic LNG 2 цього року розвантажено на терміналі Beihai LNG у Китаї. Про це свідчать дані LSEG, оприлюднені в понеділок.

рф доставила першу партію СПГ з російського Arctic LNG 2 до Китаю цього року - Reuters

Перша партія скрапленого природного газу з російського заводу "Арктик СПГ-2" (Arctic LNG 2), що знаходиться під санкціями, була вивантажена на китайському терміналі СПГ "Бейхай" (Beihai LNG), з посиланням на дані LSEG у понеділок повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з цими даними, 25 грудня газовоз "Буран" (Buran) був завантажений СПГ на плавучому сховищі "Саам" (Saam) недалеко від російського порту Мурманськ, який використовується заводом.

Судно, як вказано, доставило вантаж до південно-західного регіону Китаю Гуансі через Суецький канал, маршрут, який кораблі Arctic LNG 2 почали використовувати після того, як зимові обмеження обмежили доступ до Північного морського шляху вздовж арктичного узбережжя росії.

Arctic LNG 2, 60% якого належить російській компанії "новатек", мав стати одним з найбільших заводів СПГ у країні з цільовим обсягом виробництва 19,8 мільйона метричних тонн на рік, але санкції США через війну рф проти України затьмарили його перспективи, вказує видання.

"новатек" розпочав виробництво на заводі "Арктик СПГ" у грудні 2023 року, але лише у серпні минулого року розпочав поставки вантажів кінцевим користувачам, усі вони в Китаї.

За даними LSEG, минулого року проєкт Arctic LNG 2 доставив 23 вантажі, або 1,3 мільйона метричних тонн СПГ, зокрема зі своїх сховищ поблизу Мурманська та східної частини півострова Камчатка, Beihai LNG, єдиному імпортеру вантажів з проєкту.

Окремо, дані LSEG у понеділок показали, що перший російський газовоз Arc 7 "Алєксєй Косигін" (Alexey Kosygin) прибув на завод "Арктик СПГ-2" для завантаження.

Танкери льодового класу зазвичай мають подвійний корпус – посилені конструкції, щоб витримувати тиск льоду – та посилені гвинти.

Перший танкер льодового класу російського виробництва наближається до підсанкційного заводу Arctic LNG 226.01.26, 12:58 • 1874 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Reuters
Китай