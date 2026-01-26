рф доставила першу партію СПГ з російського Arctic LNG 2 до Китаю цього року - Reuters
Київ • УНН
Перший вантаж скрапленого природного газу з російського заводу Arctic LNG 2 цього року розвантажено на терміналі Beihai LNG у Китаї. Про це свідчать дані LSEG, оприлюднені в понеділок.
Перша партія скрапленого природного газу з російського заводу "Арктик СПГ-2" (Arctic LNG 2), що знаходиться під санкціями, була вивантажена на китайському терміналі СПГ "Бейхай" (Beihai LNG), з посиланням на дані LSEG у понеділок повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з цими даними, 25 грудня газовоз "Буран" (Buran) був завантажений СПГ на плавучому сховищі "Саам" (Saam) недалеко від російського порту Мурманськ, який використовується заводом.
Судно, як вказано, доставило вантаж до південно-західного регіону Китаю Гуансі через Суецький канал, маршрут, який кораблі Arctic LNG 2 почали використовувати після того, як зимові обмеження обмежили доступ до Північного морського шляху вздовж арктичного узбережжя росії.
Arctic LNG 2, 60% якого належить російській компанії "новатек", мав стати одним з найбільших заводів СПГ у країні з цільовим обсягом виробництва 19,8 мільйона метричних тонн на рік, але санкції США через війну рф проти України затьмарили його перспективи, вказує видання.
"новатек" розпочав виробництво на заводі "Арктик СПГ" у грудні 2023 року, але лише у серпні минулого року розпочав поставки вантажів кінцевим користувачам, усі вони в Китаї.
За даними LSEG, минулого року проєкт Arctic LNG 2 доставив 23 вантажі, або 1,3 мільйона метричних тонн СПГ, зокрема зі своїх сховищ поблизу Мурманська та східної частини півострова Камчатка, Beihai LNG, єдиному імпортеру вантажів з проєкту.
Окремо, дані LSEG у понеділок показали, що перший російський газовоз Arc 7 "Алєксєй Косигін" (Alexey Kosygin) прибув на завод "Арктик СПГ-2" для завантаження.
Танкери льодового класу зазвичай мають подвійний корпус – посилені конструкції, щоб витримувати тиск льоду – та посилені гвинти.
Перший танкер льодового класу російського виробництва наближається до підсанкційного заводу Arctic LNG 226.01.26, 12:58 • 1874 перегляди