10:18 • 2282 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 8390 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 6182 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 15142 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 15238 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 23984 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 34082 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 29690 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 26224 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 21651 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
Перший танкер льодового класу російського виробництва наближається до підсанкційного заводу Arctic LNG 2

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Танкер "Олексій Косигін" завершив перехід Північним морським шляхом і готується до швартування на Arctic LNG 2. Це дозволить росії частково обійти логістичні обмеження США та підтримувати експорт палива в Арктиці.

Перший танкер льодового класу російського виробництва наближається до підсанкційного заводу Arctic LNG 2

Перше судно льодового класу російського виробництва готується до швартування на потужностях Arctic LNG 2, що дозволить Кремлю частково обійти логістичні обмеження США. Поява нового танкера з високим льодовим рейтингом є критично важливою для підтримання експорту палива в суворих зимових умовах Арктики. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними моніторингу суден, танкер "Олексій Косигін" завершив свій дебютний місячний перехід Північним морським шляхом. Це лише друге судно з рейтингом Arc-7, здатне працювати на заводі ПАТ "Новатек" у зимовий період, коли арктичні води вкриті товстою кригою. Раніше єдиним танкером такого класу, що обслуговував об’єкт, був Christophe de Margerie.

Десятки підсанкційних російських танкерів вільно проходять через Ла-Манш, попри санкції Британії - BBC23.01.26, 16:16 • 7163 перегляди

Західні санкції суттєво загальмували розвиток проєкту, оскільки більшість наявних у росії суден не пристосовані для зимової навігації, а доступ до іноземних технологій обмежений.

Arctic LNG 2 є ключовим елементом стратегії рф із захоплення 20% світового ринку скрапленого природного газу, проте реалізація цих планів напряму залежить від спроможності поповнювати флот суднами посиленого льодового класу.

Проблеми імпортозаміщення та затримки будівництва

Будівництво "Олексія Косигіна" на далекосхідному заводі "Зірка" супроводжувалося тривалими затримками через відсутність у росії необхідного досвіду та технічної бази. Судно планували здати ще в березні 2023 року, проте реальні поставки почалися значно пізніше, ніж передбачалося початковими графіками.

Наразі оператори заводу та представники "Новатек" уникають коментарів щодо майбутньої роботи судна, намагаючись не привертати додаткової уваги до спроб обійти енергетичні обмеження. Додавання нового танкера до флоту Arctic LNG 2 свідчить про наміри москви продовжувати видобуток і транспортування газу, попри тиск з боку Вашингтона та логістичні труднощі.

Інцидент у Середземному морі: підсанкційний російський танкер "Прогрес" втратив керування23.01.26, 23:55 • 4729 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Bloomberg
Вашингтон
Сполучені Штати Америки