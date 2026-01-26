Перше судно льодового класу російського виробництва готується до швартування на потужностях Arctic LNG 2, що дозволить Кремлю частково обійти логістичні обмеження США. Поява нового танкера з високим льодовим рейтингом є критично важливою для підтримання експорту палива в суворих зимових умовах Арктики. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними моніторингу суден, танкер "Олексій Косигін" завершив свій дебютний місячний перехід Північним морським шляхом. Це лише друге судно з рейтингом Arc-7, здатне працювати на заводі ПАТ "Новатек" у зимовий період, коли арктичні води вкриті товстою кригою. Раніше єдиним танкером такого класу, що обслуговував об’єкт, був Christophe de Margerie.

Західні санкції суттєво загальмували розвиток проєкту, оскільки більшість наявних у росії суден не пристосовані для зимової навігації, а доступ до іноземних технологій обмежений.

Arctic LNG 2 є ключовим елементом стратегії рф із захоплення 20% світового ринку скрапленого природного газу, проте реалізація цих планів напряму залежить від спроможності поповнювати флот суднами посиленого льодового класу.

Проблеми імпортозаміщення та затримки будівництва

Будівництво "Олексія Косигіна" на далекосхідному заводі "Зірка" супроводжувалося тривалими затримками через відсутність у росії необхідного досвіду та технічної бази. Судно планували здати ще в березні 2023 року, проте реальні поставки почалися значно пізніше, ніж передбачалося початковими графіками.

Наразі оператори заводу та представники "Новатек" уникають коментарів щодо майбутньої роботи судна, намагаючись не привертати додаткової уваги до спроб обійти енергетичні обмеження. Додавання нового танкера до флоту Arctic LNG 2 свідчить про наміри москви продовжувати видобуток і транспортування газу, попри тиск з боку Вашингтона та логістичні труднощі.

