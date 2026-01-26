Первое судно ледового класса российского производства готовится к швартовке на мощностях Arctic LNG 2, что позволит Кремлю частично обойти логистические ограничения США. Появление нового танкера с высоким ледовым рейтингом является критически важным для поддержания экспорта топлива в суровых зимних условиях Арктики. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным мониторинга судов, танкер "Алексей Косыгин" завершил свой дебютный месячный переход по Северному морскому пути. Это лишь второе судно с рейтингом Arc-7, способное работать на заводе ПАО "Новатэк" в зимний период, когда арктические воды покрыты толстым льдом. Ранее единственным танкером такого класса, обслуживавшим объект, был Christophe de Margerie.

Западные санкции существенно затормозили развитие проекта, поскольку большинство имеющихся в России судов не приспособлены для зимней навигации, а доступ к иностранным технологиям ограничен.

Arctic LNG 2 является ключевым элементом стратегии РФ по захвату 20% мирового рынка сжиженного природного газа, однако реализация этих планов напрямую зависит от способности пополнять флот судами усиленного ледового класса.

Проблемы импортозамещения и задержки строительства

Строительство "Алексея Косыгина" на дальневосточном заводе "Звезда" сопровождалось длительными задержками из-за отсутствия у России необходимого опыта и технической базы. Судно планировали сдать еще в марте 2023 года, однако реальные поставки начались значительно позже, чем предполагалось первоначальными графиками.

Сейчас операторы завода и представители "Новатэк" избегают комментариев относительно будущей работы судна, стараясь не привлекать дополнительного внимания к попыткам обойти энергетические ограничения. Добавление нового танкера к флоту Arctic LNG 2 свидетельствует о намерениях Москвы продолжать добычу и транспортировку газа, несмотря на давление со стороны Вашингтона и логистические трудности.

