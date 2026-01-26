РФ доставила первую партию СПГ с российского Arctic LNG 2 в Китай в этом году - Reuters
Киев • УНН
Первый груз сжиженного природного газа с российского завода Arctic LNG 2 в этом году разгружен на терминале Beihai LNG в Китае. Об этом свидетельствуют данные LSEG, обнародованные в понедельник.
Первая партия сжиженного природного газа с российского завода "Арктик СПГ-2" (Arctic LNG 2), находящегося под санкциями, была выгружена на китайском терминале СПГ "Бэйхай" (Beihai LNG), со ссылкой на данные LSEG в понедельник сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно этим данным, 25 декабря газовоз "Буран" (Buran) был загружен СПГ на плавучем хранилище "Саам" (Saam) недалеко от российского порта Мурманск, который используется заводом.
Судно, как указано, доставило груз в юго-западный регион Китая Гуанси через Суэцкий канал, маршрут, который корабли Arctic LNG 2 начали использовать после того, как зимние ограничения ограничили доступ к Северному морскому пути вдоль арктического побережья России.
Arctic LNG 2, 60% которого принадлежит российской компании "Новатэк", должен был стать одним из крупнейших заводов СПГ в стране с целевым объемом производства 19,8 миллиона метрических тонн в год, но санкции США из-за войны РФ против Украины омрачили его перспективы, указывает издание.
"Новатэк" начал производство на заводе "Арктик СПГ" в декабре 2023 года, но только в августе прошлого года начал поставки грузов конечным пользователям, все они в Китае.
По данным LSEG, в прошлом году проект Arctic LNG 2 доставил 23 груза, или 1,3 миллиона метрических тонн СПГ, в том числе со своих хранилищ вблизи Мурманска и восточной части полуострова Камчатка, Beihai LNG, единственному импортеру грузов с проекта.
Отдельно, данные LSEG в понедельник показали, что первый российский газовоз Arc 7 "Алексей Косыгин" (Alexey Kosygin) прибыл на завод "Арктик СПГ-2" для загрузки.
Танкеры ледового класса обычно имеют двойной корпус – усиленные конструкции, чтобы выдерживать давление льда – и усиленные винты.
Первый танкер ледового класса российского производства приближается к подсанкционному заводу Arctic LNG 226.01.26, 12:58 • 1902 просмотра