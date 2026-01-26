РФ доставила первую партию СПГ с российского Arctic LNG 2 в Китай в этом году - Reuters

$43.140.03
Эксклюзив
11:57 • 1368 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 4766 просмотра
11:38 • 4766 просмотра

Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 10298 просмотра
10:18 • 10298 просмотра

Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 23540 просмотра
10:01 • 23540 просмотра

«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
09:46 • 14989 просмотра
09:46 • 14989 просмотра

ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 27370 просмотра
08:52 • 27370 просмотра

Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 20880 просмотра
07:43 • 20880 просмотра

Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 26823 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36522 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 30416 просмотра
25 января, 16:17 • 30416 просмотра

Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
Популярные новости
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года
26 января, 02:31 • 18293 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы
07:59 • 21192 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами
09:18 • 17823 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?
09:53 • 14597 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК
10:52 • 12204 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 4790 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 23573 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 14681 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 27391 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 107115 просмотра
УНН Lite
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 1170 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 29214 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 28853 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 44940 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 44819 просмотра
РФ доставила первую партию СПГ с российского Arctic LNG 2 в Китай в этом году - Reuters

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Первый груз сжиженного природного газа с российского завода Arctic LNG 2 в этом году разгружен на терминале Beihai LNG в Китае. Об этом свидетельствуют данные LSEG, обнародованные в понедельник.

РФ доставила первую партию СПГ с российского Arctic LNG 2 в Китай в этом году - Reuters

Первая партия сжиженного природного газа с российского завода "Арктик СПГ-2" (Arctic LNG 2), находящегося под санкциями, была выгружена на китайском терминале СПГ "Бэйхай" (Beihai LNG), со ссылкой на данные LSEG в понедельник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно этим данным, 25 декабря газовоз "Буран" (Buran) был загружен СПГ на плавучем хранилище "Саам" (Saam) недалеко от российского порта Мурманск, который используется заводом.

Судно, как указано, доставило груз в юго-западный регион Китая Гуанси через Суэцкий канал, маршрут, который корабли Arctic LNG 2 начали использовать после того, как зимние ограничения ограничили доступ к Северному морскому пути вдоль арктического побережья России.

Arctic LNG 2, 60% которого принадлежит российской компании "Новатэк", должен был стать одним из крупнейших заводов СПГ в стране с целевым объемом производства 19,8 миллиона метрических тонн в год, но санкции США из-за войны РФ против Украины омрачили его перспективы, указывает издание.

"Новатэк" начал производство на заводе "Арктик СПГ" в декабре 2023 года, но только в августе прошлого года начал поставки грузов конечным пользователям, все они в Китае.

По данным LSEG, в прошлом году проект Arctic LNG 2 доставил 23 груза, или 1,3 миллиона метрических тонн СПГ, в том числе со своих хранилищ вблизи Мурманска и восточной части полуострова Камчатка, Beihai LNG, единственному импортеру грузов с проекта.

Отдельно, данные LSEG в понедельник показали, что первый российский газовоз Arc 7 "Алексей Косыгин" (Alexey Kosygin) прибыл на завод "Арктик СПГ-2" для загрузки.

Танкеры ледового класса обычно имеют двойной корпус – усиленные конструкции, чтобы выдерживать давление льда – и усиленные винты.

Первый танкер ледового класса российского производства приближается к подсанкционному заводу Arctic LNG 226.01.26, 12:58 • 1902 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Reuters
Китай