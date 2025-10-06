$41.230.05
Ексклюзив
12:45 • 2208 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 11073 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 15112 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 19045 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 42500 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 26580 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 34373 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63031 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75508 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90604 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф буде робити все, щоб Україна не могла займатися видобутком газу, захистити все складно – Зеленський

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія робитиме все, аби Україна не могла займатися видобутком власного газу, і захистити все буде складно. Він також зазначив, що Україна готується до імпорту газу та збільшення виробництва для протидії агресору.

рф буде робити все, щоб Україна не могла займатися видобутком газу, захистити все складно – Зеленський

Російські окупанти будуть робити все, щоб Україна не могла займатися видобутком газу. Захистити все буде складно.Про це сказав  Президент Володимир Зеленський та прокоментував ситуацію з енергетикою, передає УНН.  

Деталі

У нас є енергетика. Безумовно, до всього треба готуватися. Тверезо дивитися. росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу, вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Поставлено завдання паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. Ми розуміємо який обсяг грошей потрібен і вважаємо, що будемо готові до такого виклику

 - сказав Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів. 

Також Президент прокоментував ситуацію з електрикою. 

Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони також відчували те, що відчуваємо ми

- заявив Зеленський.

Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський27.09.25, 18:30 • 75701 перегляд

Доповнення 

Зеленський повідомляв, що російські окупанти відверто намагаються знищити цивільну інфраструктуру й перед зимою газову інфраструктуру.

Російські війська вночі знову атакували енергетику - у Чернігівській області, повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Укргазвидобування
Чернігівська область
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна