рф буде робити все, щоб Україна не могла займатися видобутком газу, захистити все складно – Зеленський

Російські окупанти будуть робити все, щоб Україна не могла займатися видобутком газу. Захистити все буде складно.Про це сказав Президент Володимир Зеленський та прокоментував ситуацію з енергетикою, передає УНН.

У нас є енергетика. Безумовно, до всього треба готуватися. Тверезо дивитися. росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу, вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Поставлено завдання паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. Ми розуміємо який обсяг грошей потрібен і вважаємо, що будемо готові до такого виклику

Також Президент прокоментував ситуацію з електрикою.

Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони також відчували те, що відчуваємо ми