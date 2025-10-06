РФ будет делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей газа, защитить все сложно – Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия будет делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей собственного газа, и защитить все будет сложно. Он также отметил, что Украина готовится к импорту газа и увеличению производства для противодействия агрессору.
Российские оккупанты будут делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей газа. Защитить все будет сложно. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский и прокомментировал ситуацию с энергетикой, передает УНН.
Подробности
У нас есть энергетика. Безусловно, ко всему надо готовиться. Трезво смотреть. Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей нашего газа, они будут делать все. Все это защитить будет сложно. Поставлена задача параллельно иметь деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ. Мы понимаем какой объем денег нужен и считаем, что будем готовы к такому вызову
Также Президент прокомментировал ситуацию с электричеством.
Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать, будем бороться. Россияне должны знать, что мы шаг за шагом будем увеличивать производство всего того, чтобы они также чувствовали то, что чувствуем мы
Дополнение
Зеленский сообщал, что российские оккупанты откровенно пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру и перед зимой газовую инфраструктуру.
Российские войска ночью снова атаковали энергетику - в Черниговской области, сообщили в АО "Черниговоблэнерго".