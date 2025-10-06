$41.230.05
Эксклюзив
12:45 • 1394 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 10174 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 14398 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 18365 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 41468 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 26359 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 34192 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 62920 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75468 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90529 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
публикации
Эксклюзивы
РФ будет делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей газа, защитить все сложно – Зеленский

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия будет делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей собственного газа, и защитить все будет сложно. Он также отметил, что Украина готовится к импорту газа и увеличению производства для противодействия агрессору.

РФ будет делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей газа, защитить все сложно – Зеленский

Российские оккупанты будут делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей газа. Защитить все будет сложно. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский и прокомментировал ситуацию с энергетикой, передает УНН.

Подробности

У нас есть энергетика. Безусловно, ко всему надо готовиться. Трезво смотреть. Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей нашего газа, они будут делать все. Все это защитить будет сложно. Поставлена задача параллельно иметь деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ. Мы понимаем какой объем денег нужен и считаем, что будем готовы к такому вызову

- сказал Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов.

Также Президент прокомментировал ситуацию с электричеством.

Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать, будем бороться. Россияне должны знать, что мы шаг за шагом будем увеличивать производство всего того, чтобы они также чувствовали то, что чувствуем мы

- заявил Зеленский.

Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский27.09.25, 18:30 • 75699 просмотров

Дополнение

Зеленский сообщал, что российские оккупанты откровенно пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру и перед зимой газовую инфраструктуру.

Российские войска ночью снова атаковали энергетику - в Черниговской области, сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

Анна Мурашко

Экономика
Электроэнергия
Укргаздобыча
Черниговская область
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина