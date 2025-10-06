РФ будет делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей газа, защитить все сложно – Зеленский

Российские оккупанты будут делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей газа. Защитить все будет сложно. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский и прокомментировал ситуацию с энергетикой, передает УНН.

У нас есть энергетика. Безусловно, ко всему надо готовиться. Трезво смотреть. Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей нашего газа, они будут делать все. Все это защитить будет сложно. Поставлена задача параллельно иметь деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ. Мы понимаем какой объем денег нужен и считаем, что будем готовы к такому вызову