рф атакувала Україну ракетами та 196 дронами: ППО збила 165 БПЛА

У ніч на 9 вересня російські війська атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, S8000 "Бандероль", а також 196 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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Удари завдавались з акваторії Азовського моря, окупованих Криму і Донецька, а також з орловської і курської областей росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації.

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