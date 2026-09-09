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рф атаковала Украину ракетами и 196 дронами: ПВО сбила 165 БПЛА

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Ночью россия запустила по Украине баллистические ракеты и 196 ударных дронов. ПВО уничтожила или подавила 165 беспилотников.

рф атаковала Украину ракетами и 196 дронами: ПВО сбила 165 БПЛА

В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", S8000 "Бандероль", а также 196 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Удары наносились с акватории Азовского моря, оккупированных Крыма и Донецка, а также из орловской и курской областей россии. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 165 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА противника в 23 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.

Потери РФ в войне против Украины превысили её совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет — Генштаб09.09.2026, 07:39 • 24690 просмотров

Евгений Устименко

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