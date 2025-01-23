рф атакувала Україну 92 безпілотниками та 4 балістичними ракетами, знищено 57 дронів

росія вночі атакувала Україну 92 безпілотниками та 4 балістичними ракетами "Іскандер-М", збито 57 дронів у 8 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 січня ворог атакував 92 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 57-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Три БпЛА в повітрі - бойова робота триває - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя, на жаль, є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківщина", - ідеться у повідомленні.

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