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рф атакувала Україну 92 безпілотниками та 4 балістичними ракетами, знищено 57 дронів

рф атакувала Україну 92 безпілотниками та 4 балістичними ракетами, знищено 57 дронів

Київ • УНН

 • 25013 перегляди

росія атакувала Україну 92 дронами та 4 балістичними ракетами "Іскандер-М". Сили ППО знищили 57 БпЛА, є загиблі та поранені в Запоріжжі, пошкоджено будівлі.

росія вночі атакувала Україну 92 безпілотниками та 4 балістичними ракетами "Іскандер-М", збито 57 дронів у 8 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

 Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 січня ворог атакував 92 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 57-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Три БпЛА в повітрі - бойова робота триває

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя, на жаль, є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківщина", - ідеться у повідомленні.

"Терор росії проти України заслуговує на щораз більший тиск": Зеленський показав наслідки атаки рф на Запоріжжя23.01.25, 09:45 • 35688 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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