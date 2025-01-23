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"Терор росії проти України заслуговує на щораз більший тиск": Зеленський показав наслідки атаки рф на Запоріжжя

"Терор росії проти України заслуговує на щораз більший тиск": Зеленський показав наслідки атаки рф на Запоріжжя

Київ • УНН

 • 35688 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула одна людина, 26 поранені, включаючи двомісячну дитину та рятувальників.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських військ на Запоріжжя, показавши відео наслідків ворожого удару, пише УНН.

Деталі

"Уночі російська армія обстріляла ракетами та дронами Запоріжжя. Це були удари по житлових кварталах та інфраструктурі. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину внаслідок цього терору. 26 людей постраждали, серед них двомісячна дитина. Під час повторного обстрілу поранені наші рятувальники, які саме ліквідовували наслідки. На місці працюють усі відповідні служби. Роблять усе, щоб максимально допомогти людям", - написав Зеленський у соцмережах.

"Повсякденний терор росії проти України заслуговує на щораз більший тиск на терориста. Більші санкції проти росії потрібні, більше ППО для захисту наших міст і громад і зброя для наших воїнів на фронті. Підтримка України – це те, що рятує життя, і те, що не може чекати", - наголосив Президент.

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Запоріжжя зросла: показали наслідки23.01.25, 08:43 • 33168 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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