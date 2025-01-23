"Терор росії проти України заслуговує на щораз більший тиск": Зеленський показав наслідки атаки рф на Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських військ на Запоріжжя, показавши відео наслідків ворожого удару, пише УНН.

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"Уночі російська армія обстріляла ракетами та дронами Запоріжжя. Це були удари по житлових кварталах та інфраструктурі. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину внаслідок цього терору. 26 людей постраждали, серед них двомісячна дитина. Під час повторного обстрілу поранені наші рятувальники, які саме ліквідовували наслідки. На місці працюють усі відповідні служби. Роблять усе, щоб максимально допомогти людям", - написав Зеленський у соцмережах.

"Повсякденний терор росії проти України заслуговує на щораз більший тиск на терориста. Більші санкції проти росії потрібні, більше ППО для захисту наших міст і громад і зброя для наших воїнів на фронті. Підтримка України – це те, що рятує життя, і те, що не може чекати", - наголосив Президент.

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