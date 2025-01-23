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"Террор россии против Украины заслуживает все большего давления": Зеленский показал последствия атаки рф на Запорожье

"Террор россии против Украины заслуживает все большего давления": Зеленский показал последствия атаки рф на Запорожье

Киев  •  УНН

 • 5376 просмотра

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Российские войска нанесли ракетный удар по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки погиб один человек, 26 ранены, включая двухмесячного ребенка и спасателей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских войск на Запорожье, показав видео последствий вражеского удара, пишет УНН.

Детали

"Ночью российская армия обстреляла ракетами и дронами Запорожье. Это были удары по жилым кварталам и инфраструктуре. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в результате этого террора. 26 человек пострадали, среди них двухмесячный ребенок. Во время повторного обстрела ранены наши спасатели, которые как раз ликвидировали последствия. На месте работают все соответствующие службы. Делают все, чтобы максимально помочь людям", - написал Зеленский в соцсетях.

"Повседневный террор россии против Украины заслуживает все большего давления на террориста. Большие санкции против россии нужны, больше ПВО для защиты наших городов и громад и оружие для наших воинов на фронте. Поддержка Украины - это то, что спасает жизни, и то, что не может ждать", - подчеркнул Президент.

Число пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье возросло: показали последствия23.01.25, 08:43 • 17416 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье

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