рф атаковала Украину 92 беспилотниками и 4 баллистическими ракетами, уничтожено 57 дронов

россия ночью атаковала Украину 92 беспилотниками и 4 баллистическими ракетами "Искандер-М", сбито 57 дронов в 8 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 января враг атаковал 92 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, а также применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области по городу Запорожье.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 57-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. 27 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). Три БпЛА в воздухе - боевая работа продолжается