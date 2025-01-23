рф атаковала Украину 92 беспилотниками и 4 баллистическими ракетами, уничтожено 57 дронов
Киев • УНН
россия атаковала Украину 92 дронами и 4 баллистическими ракетами «Искандер-М». Силы ПВО уничтожили 57 БпЛА, есть погибшие и раненые в Запорожье, повреждены здания.
россия ночью атаковала Украину 92 беспилотниками и 4 баллистическими ракетами "Искандер-М", сбито 57 дронов в 8 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 января враг атаковал 92 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, а также применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области по городу Запорожье.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 57-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. 27 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). Три БпЛА в воздухе - боевая работа продолжается
"В результате вражеского удара баллистическими ракетами по городу Запорожье, к сожалению, есть погибший и раненые, разрушены и повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь. Также из-за падения сбитых вражеских БПЛА пострадала Харьковщина", - говорится в сообщении.
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