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рф атаковала Украину 92 беспилотниками и 4 баллистическими ракетами, уничтожено 57 дронов

рф атаковала Украину 92 беспилотниками и 4 баллистическими ракетами, уничтожено 57 дронов

Киев  •  УНН

 • 8151 просмотра

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россия атаковала Украину 92 дронами и 4 баллистическими ракетами «Искандер-М». Силы ПВО уничтожили 57 БпЛА, есть погибшие и раненые в Запорожье, повреждены здания.

россия ночью атаковала Украину 92 беспилотниками и 4 баллистическими ракетами "Искандер-М", сбито 57 дронов в 8 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

 Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 января враг атаковал 92 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, а также применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области по городу Запорожье.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 57-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. 27 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). Три БпЛА в воздухе - боевая работа продолжается

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"В результате вражеского удара баллистическими ракетами по городу Запорожье, к сожалению, есть погибший и раненые, разрушены и повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь. Также из-за падения сбитых вражеских БПЛА пострадала Харьковщина", - говорится в сообщении.

"Террор россии против Украины заслуживает все большего давления": Зеленский показал последствия атаки рф на Запорожье23.01.25, 09:45 • 16248 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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