рф атакувала Україну 155 дронами, знешкоджено 136
Київ • УНН
Вночі 5 березня росія запустила 155 ударних БпЛА різних типів. Українська ППО збила або придушила 136 дронів, зафіксовано влучання 18 БпЛА.
росія вночі випустила по Україні 155 дронів, збито або придушено 136 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 березня (з 18:30 4 березня) противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда - ВОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
