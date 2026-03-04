На фронті відбулось 106 бойових зіткнень, ворог застосував понад 6 тис. дронів-камікадзе - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 106 бойових зіткнень. Ворог застосував 6031 дрон-камікадзе та здійснив 2551 обстріл, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 52 авіаційних ударів - скинув 122 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6031 дрон-камікадзе та здійснив 2551 обстріл населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотири авіаудари із застосуванням 11 КАБ. Загалом на напрямках відбувалося два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Графське. Штурмових дій зараз не фіксується.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три атаки окупантів у районах Ставків, Дробишевого та Зарічного.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Дронівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку агресор тричі атакував у районах Оріхово-Василівки, Бондарного та Миколаївки. Одна атака продовжується.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка. Триває одна штурмова дія ворога.

На Покровському напрямку ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 14 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільного транспорту та одну артсистему, пошкоджено сім укриттів ворога. Знищено або подавлено 91 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районі Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки та у бік Зеленого Гаю, Красногірського та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 14 атак окупантів: у районі Гуляйполя, Добропілля, Залізничного та Мирного. Дві атаки тривають.

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог атакував у бік Антонівського моста та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

російські війська втратили майже тисячу солдатів та 1733 БпЛА за добу - Генштаб