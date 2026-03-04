На фронте произошло 106 боевых столкновений, враг применил более 6 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 106 боевых столкновений. Враг применил 6031 дрон-камикадзе и совершил 2551 обстрел, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет и 52 авиационных удара - сбросил 122 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 6031 дрон-камикадзе и совершил 2551 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск. - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 91 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением РСЗО. Нанес четыре авиаудара с применением 11 КАБ. Всего на направлениях произошло два боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Графское. Штурмовых действий сейчас не фиксируется.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три атаки оккупантов в районах Ставков, Дробышево и Заречного.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Дроновки, Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении агрессор трижды атаковал в районах Орехово-Васильевки, Бондарного и Николаевки. Одна атака продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка. Продолжается одно штурмовое действие врага.

На Покровском направлении враг совершил 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Красного Лимана. Три попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов и 14 – ранено; уничтожено четыре единицы автомобильного транспорта и одну артсистему, повреждено семь укрытий врага. Уничтожено или подавлено 91 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты шесть раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районе Ивановки, Андреевки–Клевцового, Новогригоровки и в сторону Зеленого Гая, Красногорского и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов: в районе Гуляйполя, Доброполья, Железнодорожного и Мирного. Две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении враг атаковал в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

