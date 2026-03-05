рф атаковала Украину 155 дронами, обезврежено 136
Киев • УНН
Ночью 5 марта россия запустила 155 ударных БПЛА различных типов. Украинская ПВО сбила или подавила 136 дронов, зафиксировано попадание 18 БПЛА.
россия ночью выпустила по Украине 155 дронов, сбито или подавлено 136 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 марта (с 18:30 4 марта) противник атаковал 155 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
