4 марта, 20:04 • 14964 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 41370 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
4 марта, 15:27 • 51259 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
4 марта, 13:52 • 58027 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
4 марта, 12:44 • 36366 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 35046 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 59004 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
3 марта, 16:32 • 81701 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 69008 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
3 марта, 13:15 • 70033 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 33522 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
4 марта, 15:27 • 51264 просмотра
4 марта, 15:27 • 51264 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
4 марта, 13:52 • 58030 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 46623 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 45823 просмотра
рф атаковала Украину 155 дронами, обезврежено 136

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

Ночью 5 марта россия запустила 155 ударных БПЛА различных типов. Украинская ПВО сбила или подавила 136 дронов, зафиксировано попадание 18 БПЛА.

рф атаковала Украину 155 дронами, обезврежено 136

россия ночью выпустила по Украине 155 дронов, сбито или подавлено 136 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 марта (с 18:30 4 марта) противник атаковал 155 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

На фронте произошло 106 боевых столкновений, враг применил более 6 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб04.03.26, 22:31 • 3864 просмотра

Юлия Шрамко

